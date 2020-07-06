ВИДЕО ⟩ "Зенит" досрочно стал чемпионом России, установив рекорд

В матче 26-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счётом 4:2 и досрочно обеспечил себе золотые медали турнира.
В составе питерской команды в этом матче отличились Артём Дзюба, Алексей Сутормин и Сердар Азмун, который оформил дубль. "Краснодар" на это ответил дублем Даниила Уткина.
Победа в этом матче позволила "Зениту" набрать 62 очка после 26 матчей и стать недосягаемым для преследователей за четыре тура до конца чемпионата. Кстати, "сине-бело-голубые" установили рекорд чемпионата России - до этого ни одной команде не удавалось завоевать титул настолько рано.
Символично, что утром главный тренер "Зенита" Сергей Семак впервые стал дедушкой, а вечером - чемпионом России.
Ближайшим преследователем "Зенита" является московский "Локомотив" (49 очков), а "Краснодар" на данный момент замыкает тройку лидеров (45).
В следующем туре "Зенит" 8 июля на своём поле примет "Сочи", "Краснодар" днём позже на выезде встретится с "Рубином".
Раньше всех в истории РПЛ. МЫ ЧЕМПИОНЫ !!!!!!! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #МыКоманда 💙 pic.twitter.com/MMSdijGaif— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
💙✊ #ОпДавайДавай pic.twitter.com/NdYUfGV5aH— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020
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