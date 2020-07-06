ВИДЕО ⟩ "Зенит" досрочно стал чемпионом России, установив рекорд

В составе питерской команды в этом матче отличились Артём Дзюба, Алексей Сутормин и Сердар Азмун, который оформил дубль. "Краснодар" на это ответил дублем Даниила Уткина.

Победа в этом матче позволила "Зениту" набрать 62 очка после 26 матчей и стать недосягаемым для преследователей за четыре тура до конца чемпионата. Кстати, "сине-бело-голубые" установили рекорд чемпионата России - до этого ни одной команде не удавалось завоевать титул настолько рано.

Символично, что утром главный тренер "Зенита" Сергей Семак впервые стал дедушкой, а вечером - чемпионом России.

Ближайшим преследователем "Зенита" является московский "Локомотив" (49 очков), а "Краснодар" на данный момент замыкает тройку лидеров (45).

В следующем туре "Зенит" 8 июля на своём поле примет "Сочи", "Краснодар" днём позже на выезде встретится с "Рубином".