Пн, 6.07.2020
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ВИДЕО ⟩ "Зенит" досрочно стал чемпионом России, установив рекорд

Артём Дзюба

ФОТО: AFP/SCANPIX

В матче 26-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счётом 4:2 и досрочно обеспечил себе золотые медали турнира.

В составе питерской команды в этом матче отличились Артём Дзюба, Алексей Сутормин и Сердар Азмун, который оформил дубль. "Краснодар" на это ответил дублем Даниила Уткина.

Победа в этом матче позволила "Зениту" набрать 62 очка после 26 матчей и стать недосягаемым для преследователей за четыре тура до конца чемпионата. Кстати, "сине-бело-голубые" установили рекорд чемпионата России - до этого ни одной команде не удавалось завоевать титул настолько рано.

Символично, что утром главный тренер "Зенита" Сергей Семак впервые стал дедушкой, а вечером - чемпионом России.

Ближайшим преследователем "Зенита" является московский "Локомотив" (49 очков), а "Краснодар" на данный момент замыкает тройку лидеров (45).

В следующем туре "Зенит" 8 июля на своём поле примет "Сочи", "Краснодар" днём позже на выезде встретится с "Рубином".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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