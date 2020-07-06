Пн, 6.07.2020
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Самолет с канадскими военными из-за Covid-19 развернули на полпути в Латвию

ФОТО: AFP/SCANPIX

Самолет с канадскими военными, который направлялся в Латвию, в четверг развернулся обратно, так как выяснилось, что с военными в самолете мог контактировать зараженный Сovid-19.

Министерство обороны Канады сообщило CBC, что сам зараженный человек в самолете не находился, но мог иметь контакты с кем-то из его пассажиров.

О заражении военно-воздушные силы Канады узнали уже после того, как самолет поднялся в воздух с военной базы в Трентоне.

В самолете находилось около 70 военных и члены экипажа. Теперь перед отправкой в Латвию канадским военным придется вновь пройти двухнедельный карантин.

Канада командует размещенным в Латвии контингентом НАТО. В Латвии находятся сейчас 540 канадских военнослужащих, а в июле предусмотрена их ротация.

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