Самолет с канадскими военными из-за Covid-19 развернули на полпути в Латвию

Министерство обороны Канады сообщило CBC, что сам зараженный человек в самолете не находился, но мог иметь контакты с кем-то из его пассажиров.

О заражении военно-воздушные силы Канады узнали уже после того, как самолет поднялся в воздух с военной базы в Трентоне.

В самолете находилось около 70 военных и члены экипажа. Теперь перед отправкой в Латвию канадским военным придется вновь пройти двухнедельный карантин.

Канада командует размещенным в Латвии контингентом НАТО. В Латвии находятся сейчас 540 канадских военнослужащих, а в июле предусмотрена их ротация.