Самолет с канадскими военными из-за Covid-19 развернули на полпути в Латвию

Самолет с канадскими военными, который направлялся в Латвию, в четверг развернулся обратно, так как выяснилось, что с военными в самолете мог контактировать зараженный Сovid-19.
Министерство обороны Канады сообщило CBC, что сам зараженный человек в самолете не находился, но мог иметь контакты с кем-то из его пассажиров.
О заражении военно-воздушные силы Канады узнали уже после того, как самолет поднялся в воздух с военной базы в Трентоне.
В самолете находилось около 70 военных и члены экипажа. Теперь перед отправкой в Латвию канадским военным придется вновь пройти двухнедельный карантин.
Канада командует размещенным в Латвии контингентом НАТО. В Латвии находятся сейчас 540 канадских военнослужащих, а в июле предусмотрена их ротация.
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