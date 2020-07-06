Численность латвийской диаспоры составляет около полумиллиона человек

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По его мнению, Латвии важно знать численность и структуру латвийской диаспоры, а также страны, где она сконцентрирована. Ответить на эти вопросы непросто, поскольку многое зависит от определения диаспоры.

Если включать в диаспору нынешних и бывших граждан и неграждан Латвии, их детей и родившихся в Латвии людей независимо от гражданства, то численность латвийской диаспоры в мире составит около полумиллиона, в странах ЕС - 400 тыс. человек.

Если сузить понятие диаспоры, не включая в нее родившихся в Латвии людей, которые не имели латвийского гражданства, то ее численность составит 300 тыс. человек, сказал Хазан.

На вопрос, уменьшилась ли диаспора после мероприятий по возвращению латвийцев на родину во время пандемии Covid-19, Хазан ответил отрицательно. Репатриационными рейсами в Латвию вернулись несколько тысяч человек, причем в основном на короткие сроки, а не навсегда.

На вопрос, как повлияет на численность диаспоры выход Великобритании из ЕС, Хазан ответил, что не все латвийцы, которые из-за Brexit уехали из Великобритании, вернулись в Латвию.

По официальным данным из Великобритании, в начале 2018 года там проживало около 120 тыс. латвийцев, в начале 2019 года - 100 тыс. Если бы в Латвию вернулись 20 тыс. человек, это было бы замечено, сказал Хазан.