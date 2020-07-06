Российский гонщик Даниил Квят отказался вставать на колено в поддержку Black Lives Matter

Гран-при Австрии должно было начаться с акции против расизма, и пилотам предложили встать на колено в момент исполнения австрийского гимна. Эту акцию поддержали не все гонщики, и из 20 пилотов стоять остались шестеро: Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Антонио Джовинацци, Карлос Сайнс и Даниил Квят.

При этом все участники соревнования в Шпильберге надели чёрные футболки с надписью Black Lives Matter либо End Racism.

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Гонку Гран-при Австрии, которая стала первой в нынешнем сезоне, выиграл Валттери Боттас из "Мерседеса". Второе место досталось Шарлю Леклеру из "Феррари", а третьим оказался Ландо Норрис из "Макларена". Российский пилот Даниил Квят не смог финишировать - на предпоследнем круге у него взорвалось заднее колесо.

Следующий этап "Формулы-1" состоится также на австрийской трассе в Шпильберге (10-12 июля).