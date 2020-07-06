Пн, 6.07.2020
Отец Сергий - в миру Николай Романов - бывший оперуполномоченный из подмосковного города Пушкино. Был осужден - в 1985 году получил 13 лет заключения за убийство, кражу и грабеж. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Российский гонщик Даниил Квят отказался вставать на колено в поддержку Black Lives Matter

Даниил Квят

ФОТО: AP/Scanpix

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят вместе с пятью другими пилотами команд "Формулы-1" не стал вставать на одно колено перед гонкой на Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.

Гран-при Австрии должно было начаться с акции против расизма, и пилотам предложили встать на колено в момент исполнения австрийского гимна. Эту акцию поддержали не все гонщики, и из 20 пилотов стоять остались шестеро: Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Антонио Джовинацци, Карлос Сайнс и Даниил Квят.

При этом все участники соревнования в Шпильберге надели чёрные футболки с надписью Black Lives Matter либо End Racism.

Гонку Гран-при Австрии, которая стала первой в нынешнем сезоне, выиграл Валттери Боттас из "Мерседеса". Второе место досталось Шарлю Леклеру из "Феррари", а третьим оказался Ландо Норрис из "Макларена". Российский пилот Даниил Квят не смог финишировать - на предпоследнем круге у него взорвалось заднее колесо.

Следующий этап "Формулы-1" состоится также на австрийской трассе в Шпильберге (10-12 июля).

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ