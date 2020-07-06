В Риге водитель приставил пистолет к горлу мужчины, который просигналил ему в спину

Прокурор прокуратуры Центрального района Риги передала суду уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что, применив огнестрельное оружие, угрожал совершить убийство и нанести тяжкие телесные повреждения, и у пострадавшего было основание опасаться, что эти угрозы могут быть исполнены. Преступное деяние было совершено в центре Риги.
Согласно решению, в январе 2020 года обвиняемый управлял транспортным средством на улице Дзирнаву и резко затормозил, что привело к недовольству другого водителя, который двигался в ту же сторону и также был вынужден затормозить и просигналить.
Обвиняемый с целью напугать пострадавшего и желая, чтобы его угрозы были восприняты серьезно, подошел к пострадавшему, вытащил пистолет Glock 26 и через открытое водительское окно приставил его к горлу пострадавшего, а также к колену, угрожая при этом убить и нанести тяжкие телесные повреждения.
С целью подтвердить серьезность своих угроз он рукой ударил пострадавшего в лицо, чем причинил физические страдания.
Мужчина обвиняется по 132-й статье Уголовного закона.
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