В Риге водитель приставил пистолет к горлу мужчины, который просигналил ему в спину

Обвиняемый с целью напугать пострадавшего и желая, чтобы его угрозы были восприняты серьезно, подошел к пострадавшему, вытащил пистолет Glock 26 и через открытое водительское окно приставил его к горлу пострадавшего, а также к колену, угрожая при этом убить и нанести тяжкие телесные повреждения.