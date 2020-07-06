Пн, 6.07.2020
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Видео ⟩ Стало известно, что за таинственный незнакомец у Муцениеце на фото

Агата Муцениеце

ФОТО: скриншот видео

Напомним, на фоне слухов о возможном новом романе Павла Прилучного его бывшая супруга Агата Муцениеце поделилась загадочным снимком в сторис. 

31-летняя актриса на снимке обнимает неизвестного мужчину и гадает на ромашке. 

ФОТО: скриншот

Спустя время Агата разместила видео, на котором видно, что таинственный незнакомец - это лишь манекен. 

"Чтобы увидеть некоторые вещи, сначала в них нужно поверить", - подписала она короткий ролик. 

Подписчики оценили юмор звезды и отметили, что накануне СМИ активно писали о ее якобы новом романе. 

15 июня состоялся развод Прилучного и Муцениеце, который прошел относительно мирно. Вопросы о разделе имущества и выплате алиментов бывшие супруги решили полюбовно и без помощи юристов. Павел оставил жене и детям квартиру в Москве, а опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет.

Напомним, актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.

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