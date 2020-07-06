В Латвии 80% жителей не имеют достаточно накоплений, чтобы прожить в пенсионном возрасте

В рамках опроса выяснено, что в Латвии и Литве ситуация одинаковая - в обеих странах 80% жителей считают, что у них не достаточно имущества и накоплений, чтобы иметь возможность такую сумму прожить в пенсионные годы, 15% считают, что их накоплений частично хватит, однако лишь 5% уверены, что у них накоплено достаточно средств на старость.

Жители Эстонии чувствуют себя немного увереннее в своем благополучии в пенсионные годы - 7% утверждают, что накоплено достаточно, но у 73% противоположное мнение.

"Наиболее простой способ позаботиться о своем благополучии в пенсионные годы - уже заранее делать накопления на всех трех пенсионных уровнях: дополнительно к пенсионному капиталу обеспеченного государством каждый может делать взносы в 3-й пенсионный уровень, вкладывая такую сумму, которую может себе позволить на определенном этапе жизни, как это делают, например, жители западноевропейских стран.

Однако мы, к сожалению, видим, что наибольшая часть жителей добровольные накопления для пенсии не делают - в опросе Luminor 70% респондентов признались, что у них нет 3-го пенсионного уровня. Главной преградой, почему жители не используют 3-й пенсионный уровень, является нехватка свободных денежных средств. Это признала почти половина или 46% тех, кто накопления на этом пенсионном уровне не делает, в Литве чуть меньше (41%), а в Эстонии только 31%.

В то же время 29% латвийцев не верят, что вложенный в 3-й пенсионный уровень объем денег увеличится, в свою очередь у 17% не было времени или желания об этом подумать",

- говорит Анжелика Добровольская, руководитель пенсионных продуктов Luminor.

Она подчеркивает, что в 3-ем пенсионном уровне объем и частота взносов не ограничены, поэтому в моменты ухудшения финансовой ситуации размер взноса может составлять всего несколько евро в месяц, в свою очередь тогда, когда есть возможность, объем взносов желательно увеличить.

Существуют также другие возможности создания накоплений, например, инвестирование или приобретение недвижимости, но в любом случае важно действовать и самому определять свое будущее.