Пн, 6.07.2020
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Фото ⟩ Первый официальный визит Кейт и Уильяма с начала пандемии

ФОТО: AP/Scanpix

Герцоги Кембриджские посетили больницу королевы Елизаветы в Кингс-Линне. Их визит был приурочен ко дню рождения Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), который отмечался вчера, 5 июля. 

На Кейт было элегантное темно-синее платье в цветочек бренда Beulah. Наряд с акцентом на талии визуально сделал силуэт Кейт еще более хрупким. Яркой деталью платья стал белый контрастный воротник и манжеты. Наряд был дополнен серьгами от Patrick Mavros.

Стоимость платья: 655 долларов (примерно 580 евро).

Стоит отметить, что синий цвет был выбран Кэтрин не просто так!

Этот цвет побирался так, чтобы подчеркнуть уважение к медикам. Синий - символ службы здравоохранения.

ФОТО: AP

Если говорить о самом визите, то принц Уильям и Кейт Миддлтон поговорили с персоналом больницы, которая в этом месяце отметит свое 40-летие, и добровольцами, а также бывшими сотрудниками (часть медиков вернулись на работу после выхода на пенсию специально для борьбы с коронавирусом). После общения королевских супругов угостили чаем с сэндвичами и бутербродами.

К слову, герцогам были вручены подарки: три вязаных брелока, символизирующие врачей и медсестер в масках. Супруги пообещали, что подарки будут отданы их детям: принцам Джорджу и Луи и принцессе Шарлотте.

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AP/Scanpix

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