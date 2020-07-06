Фото ⟩ Первый официальный визит Кейт и Уильяма с начала пандемии

На Кейт было элегантное темно-синее платье в цветочек бренда Beulah. Наряд с акцентом на талии визуально сделал силуэт Кейт еще более хрупким. Яркой деталью платья стал белый контрастный воротник и манжеты. Наряд был дополнен серьгами от Patrick Mavros.

Стоимость платья: 655 долларов (примерно 580 евро).

Стоит отметить, что синий цвет был выбран Кэтрин не просто так!

Этот цвет побирался так, чтобы подчеркнуть уважение к медикам. Синий - символ службы здравоохранения.

ФОТО: AP

Если говорить о самом визите, то принц Уильям и Кейт Миддлтон поговорили с персоналом больницы, которая в этом месяце отметит свое 40-летие, и добровольцами, а также бывшими сотрудниками (часть медиков вернулись на работу после выхода на пенсию специально для борьбы с коронавирусом). После общения королевских супругов угостили чаем с сэндвичами и бутербродами.

К слову, герцогам были вручены подарки: три вязаных брелока, символизирующие врачей и медсестер в масках. Супруги пообещали, что подарки будут отданы их детям: принцам Джорджу и Луи и принцессе Шарлотте.

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AP/Scanpix