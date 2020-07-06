11 футболистов брестского "Динамо" заразились коронавирусом

Согласно информации источника коронавирус диагностирован у Дениса Лаптева, Евгения Хачериди, Всеволода Садовского, Артёма Милевского, Кирилла Печенина, Максима Витуса, Сергея Кривеца, Михаила Городейчука, Романа Юзепчука, Александра Нойока и Сергея Игнатовича. Трое последних находятся в больнице.

Кроме того, положительный тест на коронавирус сдали ещё пять человек обслуживающего персонала.

В минувшем туре чемпионата Беларуси "Динамо" сыграло вничью со "Смолевичами" (3:3), а Милевский, Витус и Кривец провели полный матч, сдав положительный тест уже после матча. Сообщается, что руководство "Динамо" просило местную федерацию перенести матч, но им в этом было отказано.

Стоит добавить, что эпидемия в "Динамо" началась спустя несколько дней после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "победе над коронавирусом" в стране.

Ожидается, что в следующем туре против "Слуцка" (10.07) на поле выйдет дублирующий состав. После 16 туров в чемпионате Беларуси лидирует "Шахтёр" из Солигорска (30 очков), а брестское "Динамо" занимает пятую строчку (26).