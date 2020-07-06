Covid-19 вернулся в Огрский край, еще два случая зарегистрированы в Риге

Двое заболевших контактировали с людьми, приехавшими из-за границы, а еще у одного обстоятельства заражения выясняются.

Таким образом, в Риге число активных случаев инфекции выросло до 37, а в Огрский край вирус вернулся.

Единственный зарегистрированный в субботу случай Covid-19 был зафиксирован в Гаркалнском крае, где число инфицированных по-прежнему не превышает пяти.

После возвращения Covid-19 в Огрский край активные случаи заболевания имеются в 28 самоуправлениях Латвии.

Двое из зарегистрированных за последние сутки пациентов находятся в возрастной группе от 40 до 49 лет, а еще один - в возрастной группе от 20 до 29 лет.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлены три новых случая Covid-19.

В минувшие сутки сделано 692 теста на Covid-19, в целом с начала пандемии - 158 518, позитивными были 0,71%.

По данным на субботу, 4 июля, выздоровели 1000 человек, или 88,73% из 1124 заболевших.

Умерли 30 инфицированных коронавирусом, что составляет 2,66% заболевших.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся пять пациентов, у четырех заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.