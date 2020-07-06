Правительство Эстонии значительно смягчило ограничения на въезд в страну

В Эстонию можно въехать для любых целей и без ограничений из перечисленных в сообщении Европейской комиссии стран, где уровень заражения составляет до 16-и. Если уровень заражения превышает 16 (в их числе, к примеру, Украина), следует оставаться в изоляции в течение 14 дней. Дополнительная гибкость распространяется на европейские страны: из них можно приезжать в Эстонию без обязательства изоляции, даже если уровень заражения там увеличился в диапазоне до 10%.

Согласно решению, до 30 апреля 2022 года можно работать в Эстонии сезонным рабочим до 180 дней в течение 365 дней подряд.

Министерство социальных дел, Министерство внутренних дел и Министерство финансов предложат критерии оплаты труда сезонных работников в течение десяти дней.

Из членов семьи иностранного студента в Эстонии могут оставаться только несовершеннолетние дети студента, если он является родителем-одиночкой. Если иностранный студент отчислен по своей собственной просьбе, либо по инициативе высшего учебного заведения, его вид на жительство на основании статуса студента истекает через 30 дней.

Ограничения не распространяются на студентов из стран Европейского Союза или стран ОЭСР.