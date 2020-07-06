Фото ⟩ Латвийцы спешат принять участие в шоу, где будут делать пластические операции

"Красота - неопределимое понятие, потому задачей жюри ни в коем случае не был поиск несимпатичных людей, чтобы сделать их красивыми согласно общепринятым стандартам", - отметила продюсер шоу Айя Страздиня. По ее словам, выбирали тех, кому шоу действительно поможет начать новую жизнь благодаря не только комплексу операций, но и другим действиям, включая психологическую помощь.