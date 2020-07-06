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Фото ⟩ Латвийцы спешат принять участие в шоу, где будут делать пластические операции

В субботу, 4 июля, в Риге проходил отбор на шоу экстремальных трансформаций "Операция: новая жизнь" (Operācija: jauna dzīve). Смотрите фото! 

В шоу приглашают принять участие смельчаков, которым полностью изменят внешний вид, сделав необходимые пластические операции, а также оказав услуги стоматологов: от имплантологии, протезирования до полностью новой улыбки. 

Как сообщают создатели шоу, в июне заявки подали более 1300 претендентов, среди которых - 88% женщин. 

"Красота - неопределимое понятие, потому задачей жюри ни в коем случае не был поиск несимпатичных людей, чтобы сделать их красивыми согласно общепринятым стандартам", - отметила продюсер шоу Айя Страздиня. По ее словам, выбирали тех, кому шоу действительно поможет начать новую жизнь благодаря не только комплексу операций, но и другим действиям, включая психологическую помощь.

Только 50 участников будут отобраны для того, чтобы они подготовили объяснение, почему именно они должны исполнить свою мечту и начать новую жизнь. 

В состав жюри вошли: специалист по пластической хирургии Вадим Климец (Lipex), эксперт в области стоматологии Райвис Сиетниекс (Confidential), психолог Инга Берзиня и фитнес-тренер Занда Зариня-Решетина. 

Преображение будут осуществлять пластические хирурги Эдуард Юршевич, Вадим Климец, Татьяна Богданова и стоматолог Райвис Сиетниекс.

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