Завершилось расследование ДТП с Михаилом Ефремовым

"Следственные действия по делу Ефремова завершены. В ближайшее время ожидается, что стороны приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", - сказал источник агентства.

Завершение следственных действий по делу подтвердил и адвокат Ефремова.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский подтвердил, что на следующей неделе пострадавшие начнут знакомиться с материалами. Юрист отметил, что потерпевшие в ходе судебного процесса намерены заявить гражданские иски к Ефремову о компенсации причиненного вреда. Детали пока не разглашаются.

Напомним, ранее адвокат Михаила Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП. Но потом объяснил, что все совсем не так. Об этом пишет "Медуза".

В комментарии ТАСС Эльман Пашаев опроверг собственные слова:

"Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек", - сказал адвокат.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.