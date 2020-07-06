Планируется создать бюро исполнительного директора Риги

Временная администрация Рижской думы во вторник примет решение о создании новой структуры - бюро исполнительного директора Риги, сообщается в повестке заседания думы.
Как указывает администрация, бюро необходимо, чтобы оказывать поддержку работе исполнительного директора столицы. Работниками бюро станут люди, которые уже работают в подчинении исполнительного директора, но без отдельного структурного подразделения.
Планируется также создать новую должность - руководитель бюро исполнительного директора Риги, минимальная месячная заработная плата которого составит 1695 евро.
На зарплату руководителя бюро в течение шести месяцев этого года дополнительно потребуется 13 584 евро, еще 3 271 евро - на уплату обязательных взносов государственного социального страхования.
Других расходов в связи с учреждением бюро исполнительного директора Риги у думы не будет.
Как сообщалось, с 31 марта и.о. исполнительного директора Риги является Ивета Залпетере.
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