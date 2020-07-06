Планируется создать бюро исполнительного директора Риги

Как указывает администрация, бюро необходимо, чтобы оказывать поддержку работе исполнительного директора столицы. Работниками бюро станут люди, которые уже работают в подчинении исполнительного директора, но без отдельного структурного подразделения.

Планируется также создать новую должность - руководитель бюро исполнительного директора Риги, минимальная месячная заработная плата которого составит 1695 евро.

На зарплату руководителя бюро в течение шести месяцев этого года дополнительно потребуется 13 584 евро, еще 3 271 евро - на уплату обязательных взносов государственного социального страхования.

Других расходов в связи с учреждением бюро исполнительного директора Риги у думы не будет.

Как сообщалось, с 31 марта и.о. исполнительного директора Риги является Ивета Залпетере.