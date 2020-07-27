Гольфистка Пейдж Спиранак рассказала, как парням получить от неё голое фото

Американская гольфистка Пейдж Спиранак призналась, что ранее отправляла свои обнажённые фотографии парням в личных сообщениях, если они её об этом просили. Об этом сообщает Daily Star.
Пейдж Спиранак, правда, отметила, что для получения её интимных фотографий всегда нужно было выполнить одно условие.
"Если парень просит у тебя фотографию, сперва стоит попросить у него фотографию в ответ. Дело не в том, что мне так хочется её увидеть, скорее это работает как залог. Мне нужно что-то твоё, потому что у тебя есть что-то моё. Я научилась на своих ошибках!", - приводит слова Спиранак Eurosport.
Отметим, что ранее гольфистка рассказывала о неприятной ситуации, которую она переживала после расставания с возлюбленным. Спиранак встречалась с молодым человеком и отправила ему несколько снимков откровенного характера.
После расставания парень Пейдж поступил не очень благородно и показал голые снимки гольфистки друзьям. Фотографии быстро оказались в интернете в свободном доступе, а личные сообщения спортсменки были завалены письмами по поводу этих снимков.
"Это было ужасно - получить массу сообщений от незнакомцев, которые поглазели на тебя в столь беззащитном виде", - цитирует Спиранак The Sun.
Пейдж Спиранак пришла в гольф в 2015 году, приняв участие в турнире Omega Dubai Ladies Classic. Её выступление не было идеальным, но девушка сумела привлечь к себе внимание прессы, заслужить несколько рекламных контрактов, а позднее стать звездой Instagram (2,8 миллиона подписчиков).
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