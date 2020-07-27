Гольфистка Пейдж Спиранак рассказала, как парням получить от неё голое фото

"Если парень просит у тебя фотографию, сперва стоит попросить у него фотографию в ответ. Дело не в том, что мне так хочется её увидеть, скорее это работает как залог. Мне нужно что-то твоё, потому что у тебя есть что-то моё. Я научилась на своих ошибках!", - приводит слова Спиранак Eurosport.