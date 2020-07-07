Личный опыт ⟩ Жительница Эстонии о путешествии в Грецию после снятия ограничений

1 июля 2020

Перед вылетом, за 48 часов, надо заполнить документ - его пришлет туроператор. После на электронную почту вышлют PLF-код – его надо показывать в аэропорту, когда прилетите (сам код не сканируют, но смотрят). Еще вышлют анкету по здоровью - ее нужно распечатать и заполнить (но никто не смотрел и даже не спросил). У нас в аэропорту при регистрации на рейс стояли представители Tez Tour - молодцы! Угощали всех конфетами Komeet, безалкогольным шампанским в маленьких бутылочках, лимонадом, раздавали отражатели и надувные мячи с их логотипами.

ФОТО: Татьяна Трубилко

ФОТО: Татьяна Трубилко

Как там в самолете?

В аэропорту почти все без масок, в самолете все в масках. Когда ели, то снимали, потом опять все сидели в масках.

Когда прилетели, перед нашим самолетом был еще самолет с немцами. Получилась очередь и столпотворение перед входом в аэропорт (представляю, что будет, когда станет больше самолетов).

Из нашего самолета вроде никого не отвели на тест, а вот немцев отправляли. В стороне сидел человек с пробирками для забора крови. А дальше все как обычно: чемоданы, стойка туроператора, автобус.

Вот тут уже при входе в автобус дезинфицируют руки каждому, в автобусе сидеть только через ряд сидений и даже кресла через проход в одном ряду тоже должны оставаться пустыми (ничего, что до этого 4 часа в самолете все сидели и ничего).

Отель почти пустой, в ресторане все тарелки за стеклом, выдают они тоже сами – говоришь, что тебе надо и тебе передают через окошко.

То, что не за стеклом, персонал также накладывает в чистые тарелки. Если у тебя есть уже тарелка с едой, туда не накладывают – все равно дадут вторую тарелку. Все в перчатках и масках с защитным экраном. Экскурсий только две: информационная экскурсия по Криту и аквапарк.

ФОТО: Татьяна Трубилко

ФОТО: Татьяна Трубилко

2 июля 2020

Прошли сутки как мы на острове Крит. Забыла написать, что вчера вечером пришло СМС:

"В связи с тем, что по прибытии вам может быть проведено выборочное тестирование на Covid-19, вам может потребоваться провести на карантине один день. Оставайтесь в безопасности, наслаждайтесь Грецией".

Если придерживаться всех правил в отеле, то даже если кто-то и будет больной, то риск заразиться минимальный. Просто соблюдайте правила!

С питанием мне эта система очень даже нравится - все тоже самое, просто тебе накладывают, а не ты сам. Да, много тарелок получается, но зато безопасно. Еще один плюс – думаешь, что попросить положить тебе в тарелку, а не все подряд "навалить". Нет лишних килограммов на попе и лишних недоеденных отходов.

ФОТО: Татьяна Трубилко