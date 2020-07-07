Личный опыт ⟩ Жительница Эстонии о путешествии в Грецию после снятия ограничений

В группе "Эсто Туристо" на Facebook своими впечатлениями о первых днях долгожданного отдыха в Греции поделилась Татьяна. Портал Limon.ee приводит рассказ жительницы Эстонии, в котором она описала плюсы и минусы отпуска за границей после отмены чрезвычайного положения.
1 июля 2020
Перед вылетом, за 48 часов, надо заполнить документ - его пришлет туроператор. После на электронную почту вышлют PLF-код – его надо показывать в аэропорту, когда прилетите (сам код не сканируют, но смотрят). Еще вышлют анкету по здоровью - ее нужно распечатать и заполнить (но никто не смотрел и даже не спросил). У нас в аэропорту при регистрации на рейс стояли представители Tez Tour - молодцы! Угощали всех конфетами Komeet, безалкогольным шампанским в маленьких бутылочках, лимонадом, раздавали отражатели и надувные мячи с их логотипами.
Как там в самолете?
В аэропорту почти все без масок, в самолете все в масках. Когда ели, то снимали, потом опять все сидели в масках.
Когда прилетели, перед нашим самолетом был еще самолет с немцами. Получилась очередь и столпотворение перед входом в аэропорт (представляю, что будет, когда станет больше самолетов).
Из нашего самолета вроде никого не отвели на тест, а вот немцев отправляли. В стороне сидел человек с пробирками для забора крови. А дальше все как обычно: чемоданы, стойка туроператора, автобус.
Вот тут уже при входе в автобус дезинфицируют руки каждому, в автобусе сидеть только через ряд сидений и даже кресла через проход в одном ряду тоже должны оставаться пустыми (ничего, что до этого 4 часа в самолете все сидели и ничего).
Отель почти пустой, в ресторане все тарелки за стеклом, выдают они тоже сами – говоришь, что тебе надо и тебе передают через окошко.
То, что не за стеклом, персонал также накладывает в чистые тарелки. Если у тебя есть уже тарелка с едой, туда не накладывают – все равно дадут вторую тарелку. Все в перчатках и масках с защитным экраном. Экскурсий только две: информационная экскурсия по Криту и аквапарк.
2 июля 2020
Прошли сутки как мы на острове Крит. Забыла написать, что вчера вечером пришло СМС:
"В связи с тем, что по прибытии вам может быть проведено выборочное тестирование на Covid-19, вам может потребоваться провести на карантине один день. Оставайтесь в безопасности, наслаждайтесь Грецией".
Если придерживаться всех правил в отеле, то даже если кто-то и будет больной, то риск заразиться минимальный. Просто соблюдайте правила!
С питанием мне эта система очень даже нравится - все тоже самое, просто тебе накладывают, а не ты сам. Да, много тарелок получается, но зато безопасно. Еще один плюс – думаешь, что попросить положить тебе в тарелку, а не все подряд "навалить". Нет лишних килограммов на попе и лишних недоеденных отходов.
В бассейнах народ купается, людей, конечно, не много. Мы не любители бассейнов, так, изредка горки посещаем, но в основном мы на море. На горках народу не было, только мы и перед нами девочки, которые загорали рядом с бассейном.
Лежаки тоже расставлены по 2, 3 или 4 на определенном расстоянии. У всех спасателей тоже дезинфекторы.
Я, конечно, понимаю, что горки сегодня работали первый день (я особо вообще не рассчитывала, что они открыты будут) но мне не понравилось то, что горки были не помыты (кое где видны следы птичьего помета и не убраны листья). Поэтому мы решили, что сходим туда еще раз перед отъездом. Если что-то изменится – прокатимся, ели нет, то особо не расстроимся.
Бары возле бассейнов еще закрыты, открыт бар на пляже и около горок. Все начнет работать по мере заселения отеля. Я уже настроилась, что у нас получился приватный отдых. Ну и ладно, когда вообще было не куда ехать, мы о любом отдыхе мечтали.
В общем-то мы нашли тут тоже плюсы. К вечеру еще пару заездов было, и мы начитали уже около 15 семей. После ужина уже было больше движухи: девушки в мини клубе с детками танцевали, играла живая музыка! Видели, что в барах около бассейнов подключили холодильники – значит завтра откроют.
Мне всегда не нравилось, что трубочки просто стоят в открытом виде, и вот оно новшество – везде трубочки в бумажных упаковках и никто их не трогает своими руками ставя тебе в коктейль.
Лежаки, как только встаешь и уходишь, дезинфицирует человек с баллоном. Он сидит рядом со спасателем на пляже целый день.
Нас все устраивает. Мы за эти три месяца пропустили две поездки. 30-го июня должны были лететь Турцию, там хотели наш с мужем дни рождения отметить (у нас в один день с ним), но нам отменили. Поэтому я очень хотела все-таки куда-то полететь, и мы буквально за полторы недели до вылета купили это путешествие, как раз последние три места в самолете забрали. Мы понимали, что так как раньше не будет и особо никаких ожиданий не строили. Просто хотели к стабильной теплой погоде и теплому и чистому морю. Вот мы тут и меня все устраивает. У каждого человека свои страхи, запросы, и представление об отдыхе. Каждый сам решает, чем готов или не готов пожертвовать ради своих желаний.
P. S. Многие спрашивали, что за отель - Fodele Beach & Water Park Holiday Resort.
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