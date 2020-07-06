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Мать, оставившую сына на ночь в парке с мешком на голове, отправили на принудительное лечение

ФОТО: Alex Smith/Pexels

В феврале 2019 года жительница Москвы оставила своего шестилетнего сына на ночь в парке "Лосиный остров". При этом она сама подала заявление о его пропаже, заявив, что он от нее сбежал. 

Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика. Ребенка вскоре нашли перемотанным скотчем с пластиковым мешком на голове, напоминает "Медуза".

Мальчик рассказал, что мать сама отвезла его в лес и привязала к дереву. По его словам, так она наказала его за то, что он пытался утопить в ванной собаку.

Женщину арестовали по обвинению в покушении на убийство сына, но позднее статью изменили на "оставление в опасности". 

В понедельник, 6 июля, стало известно, что суд Москвы направил женщину на принудительное лечение. Ранее у нее была диагностирована параноидальная шизофрения.

Суд признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, но освободил ее от уголовной ответственности, сообщает "Медуза" со ссылкой на агентство "Москва". 

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