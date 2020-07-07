Футбол с Владимиром Ивановым: РФШ за шестой победой едет в Даугавпилс, охота в Слоке и старые счеты в Лиепае

По-настоящему интересный турнир приятно смаковать, растягивать это удовольствие - тут как тут подоспел 6-й тур чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги, который продлится три дня (с 7 по 9 июля). Пусть "Вирслига" по объективным причинам стартовала с большим опозданием, пока что она оправдывает самые смелые ожидания - даже по сравнению с увлекательным прошлым годом участники явно прибавили. А значит и зрители в выигрыше, которые теперь вполне официально могут приходить на стадионы.
Какой из пяти матчей можно номинально считать центральным? Из-за особенностей "Вирслиги" таких сразу несколько, и это реальность. Прежде всего, стоит обратить внимание на игры с участием лидеров.
РФШ в среду гостит в Даугавпилсе. Безоговорочный лидер, победная серия которого составляет пять матчей, постарается продлить ее, взяв очередные три очка (у команды Виктора Мороза 15 очков из 15 возможных). Но "Даугавпилс" как раз тот вариант, против которого на одной ноге не сыграешь. Идущий на пятой позиции, клуб из Латгале один из немногих в "Вирслиге", кто на старте сезона действительно приятно удивляет. И это при том, что в расположении команды российского специалиста Александра Горшкова еще нет всех легионеров, с которыми по весне были подписаны контракты (Евросоюз еще не полностью открыл свои границы, отсюда и такие проблемы).
Кстати, в прошлогоднем чемпионате визиты РФШ в Даугавпилс получались сложными - да, две победы, но с минимальным счетом 1:0 (в одном случае Юрий Соколов, ныне входящий в тренерский штаб команды, поразил собственные ворота, в другом отличился набравший ныне великолепную спортивную форму Артур Зюзин). Но в том-то и дело, что "Даугавпилс" образца 2019 года и нынешнего с нигерийским бомбардиром Оффором (три гола) - это две большие разницы.
Так что РФШ 8 июля придется несладко даже имея в составе "убойный отдел" в составе Эмерсон - Шимкович - Куадио (11 забитых мячей на троих).
Немного полегче будет "Риге" - действующий чемпион страны на стадионе "Сконто" в тот же день принимает "Метту", которую громил уже во время подготовительного периода. Силы неравны и класс команды Олега Кононова гораздо выше. Так что не вижу для хозяев поля, идущих на второй позиции с 12 очками, никаких проблем в том числе и с тем, как нейтрализовать в составе соперника 18-летнего Раймонда Кроллиса, который в этом чемпионате отличился уже четыре раза.
Идущий третьим "Вентспилс" (10 очков) этот тур будет закрывать в Елгаве 9 июля. Команда Виорела Фрунзы смотрится пока солидно, во всяком случае куда лучше "Елгавы", которая никак не может найти свою игру - ни в атаке, ни в обороне, играет блекло и малорезультативно. К примеру со счетом 0:1 уступает не только лидеру "Вирслиги" РФШ, но и "Метте", лишь за счет удачи спасается на последних минутах в игре с невезучим "Тукумсом" и за счет курьезного эпизода берет очки в игре с "Даугавпилсом", когда защитник соперника поражает свои же ворота ударом с центра поля. Так что крупное поражение елгавчан от "Риги" в одном из предыдущих туров со счетом 0:3 и разбирать не хочется - все понятно и так.
"Елгаве" надо срочно прибавлять, если эта команда желает оказаться в первой пятерке. В противном случае ее ждет изнурительная борьба за сохранение прописки в высшей лиге. И тут нет никакого преувеличения.
Еще два матча 6-го тура пройдут в Слоке и Лиепае. В Юрмале местный "Спартак" открывать тур будет уже во вторник, принимая "Тукумс". Шансы на то, что дебютант "Вирслиги" наконец-то наберет свои первые очки - ничтожны. "Спартак" такая команда, которая более слабого оппонента готова разорвать на куски. Тем более, что для подопечных Алексея Еременко эти три очка - отличный шанс втиснуться в лидирующую тройку (при условии, что споткнется "Вентспилс").
Имея в составе такого капитана, как Неманья Белакович, который наравне с бразильцем Эмерсоном из РФШ продолжает придерживаться графика "один матч - один забитый мяч" (пять забитых мячей у каждого соответственно), очередной соперник в Слоке ну очень удобная мишень для команды серба. Это будет славная охота!
В еще одном матче, уже в среду, встречаются "Лиепая" и "Валмиера". На мой взгляд, это самая непредсказуемая пара в этом туре. "Лиепая" пока что стремительно катится вниз, "Валмиера", наоборот, идет по восходящей. То есть совершенно разная динамика у этих соперников. Правда, команда Тамаза Пертии по-прежнему предпоследняя, девятая, в то время как "Лиепая" остается в середине турнирной таблицы. Но все последние матчи курземский клуб напрочь провалил, и налицо кризис. В том числе и кризис управления.
Справится ли руководство "Лиепаи" с первыми серьезными трудностями в 2020-м? Ответ на этот вопрос, по идее, и должна дать эта встреча. Тем более, что Пертия не чужой человек для лиепаайчан, тут есть свои старые счеты...
И еще одно замечание - нисколько не удивлюсь, если вновь в туре не будет зафиксировано ни одной ничьей. Пока что тут мы видим парадоксальную картину - у нас всего два матча из 25-ти, в которых победитель так и не был выявлен. Кстати, самые миролюбивые играют в "Валмиере" (две ничьи).
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