Футбол с Владимиром Ивановым: РФШ за шестой победой едет в Даугавпилс, охота в Слоке и старые счеты в Лиепае

Какой из пяти матчей можно номинально считать центральным? Из-за особенностей "Вирслиги" таких сразу несколько, и это реальность. Прежде всего, стоит обратить внимание на игры с участием лидеров.

РФШ в среду гостит в Даугавпилсе. Безоговорочный лидер, победная серия которого составляет пять матчей, постарается продлить ее, взяв очередные три очка (у команды Виктора Мороза 15 очков из 15 возможных). Но "Даугавпилс" как раз тот вариант, против которого на одной ноге не сыграешь. Идущий на пятой позиции, клуб из Латгале один из немногих в "Вирслиге", кто на старте сезона действительно приятно удивляет. И это при том, что в расположении команды российского специалиста Александра Горшкова еще нет всех легионеров, с которыми по весне были подписаны контракты (Евросоюз еще не полностью открыл свои границы, отсюда и такие проблемы).

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Кстати, в прошлогоднем чемпионате визиты РФШ в Даугавпилс получались сложными - да, две победы, но с минимальным счетом 1:0 (в одном случае Юрий Соколов, ныне входящий в тренерский штаб команды, поразил собственные ворота, в другом отличился набравший ныне великолепную спортивную форму Артур Зюзин). Но в том-то и дело, что "Даугавпилс" образца 2019 года и нынешнего с нигерийским бомбардиром Оффором (три гола) - это две большие разницы.

Так что РФШ 8 июля придется несладко даже имея в составе "убойный отдел" в составе Эмерсон - Шимкович - Куадио (11 забитых мячей на троих).

Немного полегче будет "Риге" - действующий чемпион страны на стадионе "Сконто" в тот же день принимает "Метту", которую громил уже во время подготовительного периода. Силы неравны и класс команды Олега Кононова гораздо выше. Так что не вижу для хозяев поля, идущих на второй позиции с 12 очками, никаких проблем в том числе и с тем, как нейтрализовать в составе соперника 18-летнего Раймонда Кроллиса, который в этом чемпионате отличился уже четыре раза.

Раймонд Кроллис ФОТО: www.fsmetta.lv

Идущий третьим "Вентспилс" (10 очков) этот тур будет закрывать в Елгаве 9 июля. Команда Виорела Фрунзы смотрится пока солидно, во всяком случае куда лучше "Елгавы", которая никак не может найти свою игру - ни в атаке, ни в обороне, играет блекло и малорезультативно. К примеру со счетом 0:1 уступает не только лидеру "Вирслиги" РФШ, но и "Метте", лишь за счет удачи спасается на последних минутах в игре с невезучим "Тукумсом" и за счет курьезного эпизода берет очки в игре с "Даугавпилсом", когда защитник соперника поражает свои же ворота ударом с центра поля. Так что крупное поражение елгавчан от "Риги" в одном из предыдущих туров со счетом 0:3 и разбирать не хочется - все понятно и так.