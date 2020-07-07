Видео ⟩ "Первые десять секунд я не могла дышать": Анна Седокова пострадала на съемках клипа

"Первые десять секунд я не могла дышать. Грудная клетка не принимала воздух. Пояс расстегнули, но это не помогло. "Положите ее на землю! Она должна разогнуться!Оказывается, так страшно, когда не можешь дышать", - призналась Анна.

Спустя минуту она увидела команду, которая была в ужасе.

"Колено начало распухать и кровоточило, до руки было больно коснуться", - рассказала Седокова.

Но она указала, что ее это не остановило и они продолжили снимать.

"Теперь точно все по правде", - отметила она.

Седокова смогла доснять остаток клипа. Она также ответила всем обеспокоенным подписчикам.

"Но я давно себе сказала, что не важно сколько раз ты падал, важно сколько раз поднялся. И мы сняли сегодня невероятное видео.

Спасибо за ваше беспокойство, письма и слова. Пока я хромаю и не двигаю рукой. Но уверена, это временно. А наши "Самолеты" вечны", - подытожила она.

Напомним, что Анна Седокова сейчас состоит в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Недавно мужчина отметил свое 28-летие.



Первым избранником певицы был футболист Валентин Белькевич, но он трагически скончался в 41 год. В этом браке у Седоковой родилась дочь Алина. Второй раз она вышла замуж за бизнесмена и близкого друга Тимати - Максима Чернявского. Анна родила ему дочь Монику, которая проживает сейчас с отцом в США. Сына Гектора певица родила от бизнесмена Артема Комарова.