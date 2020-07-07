Вт, 7.07.2020
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Левитс: ГАЗ должно активнее работать над тем, чтобы дать людям самим заработать на жизнь

Эгил Левитс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Государственное агентство занятости (ГАЗ) должно намного больше работать над тем, чтобы дать людям возможность самим заработать на жизнь, сказал в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 президент Эгил Левитс.

На вопрос, какие у государства имеются возможности уменьшить социальное неравенство в стране, Левитс ответил, что это сложная задача, но государство должно этого добиваться.

Президент подчеркнул, что Конституционный суд в своем постановлении о том, что уровень гарантированного минимального дохода не соответствует Конституции, указал, что в Латвии не соблюдался принцип социально-ответственного государства.

В то же время президент напомнил, что социальная ответственность государства не означает только выплату пособий. "Социально-ответственное государство означает, что нужно способствовать тому, чтобы люди могли работать и сами зарабатывать себе на жизнь. Это очень важный элемент социально-ответственного государства", - подчеркнул Левитс.

Он отметил, что за это отвечает ГАЗ. "[ГАЗ] гораздо больше, чем раньше, должно заниматься тем, чтобы у людей была возможность самим зарабатывать себе на жизнь", - сказал президент.

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