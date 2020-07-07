Вт, 7.07.2020
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Как Эгил Левитс отметил свой день рождения

Эгил Левитс

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Президент Латвии свое 65-летие 30 июня провел за работой в Рижском замке. Хотя он и получил поздравления от иностранных коллег и латвийских чиновников, сообщает издание Privātā Dzīve.

Даже в полукруглый юбилей голова Эгила Левитса больше была занята государственными делами, чем праздничным весельем. Вечер же он провел со своей супругой Андрой в кругу семьи, никакого крупного торжества не было.

Президента Латвии поздравили спикер Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Кришьянис Кариньш, председатель Конституционного суда Инета Зиемеле, председатель Верховного суда Айгарс Струпишс, министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце, мминистр юстиции Янис Борданс. Кроме того, приветствия в Рижский замок поступили от командующего Национальными вооруженными силами генерал-лейтенанта Леонида Калниньша, а также от различных фондов и организаций.

Галерея: Эгил Левитс с супругой в Рундальском замке

Не оставили без внимания день рождения латвийского главы и административные государственные учреждения - Рижский окружной суд, Государственная канцелярия и Служба госбезопасности.

"Президента также приветствовали лидеры других стран, коклеистка Лига Грике и саксофонист Айгарс Рауманис, работники Государственной канцелярии президента и другие", - сообщила журналистам руководитель пресс-центра Госканцелярии президента Юстине Дейчмане.

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