Как Эгил Левитс отметил свой день рождения

Президент Латвии свое 65-летие 30 июня провел за работой в Рижском замке. Хотя он и получил поздравления от иностранных коллег и латвийских чиновников, сообщает издание Privātā Dzīve.
Даже в полукруглый юбилей голова Эгила Левитса больше была занята государственными делами, чем праздничным весельем. Вечер же он провел со своей супругой Андрой в кругу семьи, никакого крупного торжества не было.
Президента Латвии поздравили спикер Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Кришьянис Кариньш, председатель Конституционного суда Инета Зиемеле, председатель Верховного суда Айгарс Струпишс, министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце, мминистр юстиции Янис Борданс. Кроме того, приветствия в Рижский замок поступили от командующего Национальными вооруженными силами генерал-лейтенанта Леонида Калниньша, а также от различных фондов и организаций.
Галерея: Эгил Левитс с супругой в Рундальском замке
Не оставили без внимания день рождения латвийского главы и административные государственные учреждения - Рижский окружной суд, Государственная канцелярия и Служба госбезопасности.
"Президента также приветствовали лидеры других стран, коклеистка Лига Грике и саксофонист Айгарс Рауманис, работники Государственной канцелярии президента и другие", - сообщила журналистам руководитель пресс-центра Госканцелярии президента Юстине Дейчмане.
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