Как Эгил Левитс отметил свой день рождения

Даже в полукруглый юбилей голова Эгила Левитса больше была занята государственными делами, чем праздничным весельем. Вечер же он провел со своей супругой Андрой в кругу семьи, никакого крупного торжества не было.

Президента Латвии поздравили спикер Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Кришьянис Кариньш, председатель Конституционного суда Инета Зиемеле, председатель Верховного суда Айгарс Струпишс, министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце, мминистр юстиции Янис Борданс. Кроме того, приветствия в Рижский замок поступили от командующего Национальными вооруженными силами генерал-лейтенанта Леонида Калниньша, а также от различных фондов и организаций.

Галерея: Эгил Левитс с супругой в Рундальском замке

Не оставили без внимания день рождения латвийского главы и административные государственные учреждения - Рижский окружной суд, Государственная канцелярия и Служба госбезопасности.

"Президента также приветствовали лидеры других стран, коклеистка Лига Грике и саксофонист Айгарс Рауманис, работники Государственной канцелярии президента и другие", - сообщила журналистам руководитель пресс-центра Госканцелярии президента Юстине Дейчмане.