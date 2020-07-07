До середины июля можно подать заявку на работу во время выборов РД

Подать заявки на работу на избирательных участках могут избиратели, которые владеют латышским языком и имеют по крайней мере среднее образование.

Право выдвинуть своих представителей в комиссии избирательных участков имеют также партии, их объединения и группы избирателей численностью не менее 10 человек и члены Рижской городской избирательной комиссии - на каждый участок можно выдвинуть не более семи кандидатов.

Установленная Рижской городской избирательной комиссией почасовая ставка за работу председателя избирательной комиссии участка составляет 6,66 евро (в целом около 500 евро), секретаря - 6,06 евро (около 430 евро), члена комиссии - 4,98 евро (около 256 евро) до уплаты налогов.