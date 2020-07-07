В Литве подтверждены три новых случая коронавируса

Сейчас в Литве коронавирусом больны 207 человек, 1547 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находятся 64 человека.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 38 завозных случаев.

За сутки проверено 1016 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 444 407.

В свою очередь, благодаря осведомленности людей вероятность заболеваемости Covid-19 в Эстонии довольно низка, сообщила на пресс-конференции во вторник исполняющая обязанности генерального директора департамента здоровья Эстонии Мари-Анне Хярма.

"Иванов день был больше недели назад, и мы не увидели увеличения заболеваемости и в связи с открытием торговых центров. Это очень обнадеживает", - отметила она.

"Это означает, что люди также знают, что вирус не просто распространяется от человека к человеку. В настоящее время уровень заболеваемости низкий, а ситуация находится под контролем", - подтвердила Хярма.

Она отметила, что за последние две недели в Эстонии было выявлено 15 пациентов с Covid-19, но в то же время заболеваемость быстро растет в других частях мира.

Департамент здоровья Эстонии следит за тремя основными показателями, по которым можно прогнозировать рост заболеваемости. "Мы взяли показатель ВОЗ в качестве маркера положительных тестов. Если положительный показатель тестов составляет менее пяти процентов, можно сказать, что заболеваемость низкая. Также низка и скорость заболеваемости. В настоящее время нет оснований подозревать скрытое распространение коронавируса в Эстонии ", - подтвердила руководитель департамента.

По словам Хярма, вирус все еще распространяется и его можно видеть в других странах. "Вирус не исчез, и, если ему предоставится такая возможность, он вернется. Несмотря на то, что ситуация в Европе хорошая, есть еще страны, где заболеваемость снова растет", - отметила она.

"Мы не можем с уверенностью в 100 процентов говорить, что придет вторая волна, но очень высока вероятность того, что она придет. Пока у нас нет вакцины, мы не можем говорить о коллективном иммунитете", - сказала Хярма.