В Одни Ворота: 18-летний беженец забил "Интеру". Четыре года назад он приплыл в Европу на резиновой лодке
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- Завершил карьеру футболист, игравший в "стамбульском финале-2005" за "Ливерпуль".
- 18-летний Муса Джувара забил гол миланскому "Интеру". Четыре года назад он приплыл в Европу на лодке с беженцами.
- Сборная Исландии по футболу представила новый логотип - в нём сочетаются четыре мифологических защитника страны. Эмблему образуют четыре символа - дракон, орёл, бык и великан.
- Интернет любит сборную Исландии по футболу: её болельщики подарили миру ритуал на трибунах с хлопками, который называли "боевым кличем викингов".
- "Барселона" возмущена ситуацией с домашней формой. Футболки линяют под воздействием пота или воды при стирке.
- Лео Месси заморозил переговоры по поводу нового контракта и принял решение покинуть "Барселону" в конце следующего сезона на правах свободного агента.
- Что общего у юбилейных голов Месси и Роналду?
- В чём заключается главная проблема награды лучшему футболисту года "Золотой мяч", и кто выиграл бы трофей, пройди церемония награждения на этой неделе?
Эти и другие спортивные темы недели обсуждаются в еженедельной программе о спорте "В Одни Ворота".
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