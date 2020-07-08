Чт, 9.07.2020
Я действительно всерьез считаю, что идет атака на журналистов. Понимаете, атака - это что-то, что происходит быстро и очень дружно. А у нас на самом деле происходит позиционная война, и к сожалению, защищаться нам нечем. Галина Тимченко, гендиректор "Медузы"
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  • В Одни Ворота: 18-летний беженец забил "Интеру". Четыре года назад он приплыл в Европу на резиновой лодке

В Одни Ворота: 18-летний беженец забил "Интеру". Четыре года назад он приплыл в Европу на резиновой лодке
Подкаст Radio SWH+

Муса Джувара

ФОТО: Reuters/ScanPix

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Сегодня в выпуске:

  • Завершил карьеру футболист, игравший в "стамбульском финале-2005" за "Ливерпуль".
  • 18-летний Муса Джувара забил гол миланскому "Интеру". Четыре года назад он приплыл в Европу на лодке с беженцами.
  • Сборная Исландии по футболу представила новый логотип - в нём сочетаются четыре мифологических защитника страны. Эмблему образуют четыре символа - дракон, орёл, бык и великан.
  • Интернет любит сборную Исландии по футболу: её болельщики подарили миру ритуал на трибунах с хлопками, который называли "боевым кличем викингов".
  • "Барселона" возмущена ситуацией с домашней формой. Футболки линяют под воздействием пота или воды при стирке.
  • Лео Месси заморозил переговоры по поводу нового контракта и принял решение покинуть "Барселону" в конце следующего сезона на правах свободного агента.
  • Что общего у юбилейных голов Месси и Роналду?
  • В чём заключается главная проблема награды лучшему футболисту года "Золотой мяч", и кто выиграл бы трофей, пройди церемония награждения на этой неделе?

Эти и другие спортивные темы недели обсуждаются в еженедельной программе о спорте "В Одни Ворота".

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