ВИДЕО ⟩ В 16-летнего российского вратаря попала молния на тренировке

"Вчера вечером мы переправили его из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы. ЭКГ ему сделали, сердце нормальное, завтра врачи его посмотрят. Было чистое небо, хоть и пасмурное, ни дождя, ни ветра. Если бы была гроза, то мы бы не тренировались - тренер бы увел игроков в спортзал", - сказал Майоров.