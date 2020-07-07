ВИДЕО ⟩ В 16-летнего российского вратаря попала молния на тренировке

Во время тренировки российского футбольного клуба "Знамя Труда" произошёл несчастный случай - в 16-летнего вратаря Ивана Заборовского попала молния.
Во время тренировки Заборовский тренировался отдельно от остальных. На видео видно, как голкипер принимается нанести удар по мячу и в этот момент в него попадает молния.
Момент удара молнии ⚡— Znamya Truda FC 🚩 (@ZnamyaTrudaFC) July 6, 2020
На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.#знамятруда #ореховозуево pic.twitter.com/nfJIvjKYaC
Генеральный директор клуба Игорь Майоров рассказал, что вратарю была оказала первая медицинская помощь, а скорая приехала примерно через восемь минут.
"Вчера вечером мы переправили его из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы. ЭКГ ему сделали, сердце нормальное, завтра врачи его посмотрят. Было чистое небо, хоть и пасмурное, ни дождя, ни ветра. Если бы была гроза, то мы бы не тренировались - тренер бы увел игроков в спортзал", - сказал Майоров.
Как отмечает канал Орехово-Зуевского городского округа "Аист", состояние футболиста стабильное, кардиограмма в норме, есть сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.
"Я связывался с его отцом: глаза его реагируют, на команды отвечает, динамика восстановления положительная, играть будет. Как ему сделают МРТ, ЭКГ, будем смотреть", - приводит слова Майорова ТАСС.
Ранее Майоров сообщил, что Заборовский был введён в искусственную кому. "Пока он продолжает там находиться, чтобы его мозги отдыхали, насыщались кислородом", - отметил он.
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