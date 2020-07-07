Заразившиеся Covid-19 побывали в двух рижских ресторанах. Другие клиенты под угрозой

Речь идет о тех, кто вечером 27 июня побывал в Aqua Luna, а вечером 28 июня - в ресторане Riviera, сообщила представитель SPKC Элина Диминя. В случае возникновения симптомов заболевания эти люди должны связаться с врачом и сдать тест.

За вчерашний день в Латвии выявлено семь случаев заболевания, а с начала недели уже десять.

Из восьми случаев, зарегистрированных на прошлой неделе, пять были ввезены из-за границы - Швеции, США, Индонезии, Швейцарии.

"Сегодня вторник, но на этой неделе уже десять случаев. Это доказывает, что пандемия не закончилась. Нужно быть бдительными и следить за эпидемиологической ситуацией", - сказала Диминя.

В двух случаях, выявленных на этой неделе, люди заразились за границей - в России и Германии. Еще в одном случае источники заражения уточняются.

Четыре случая связаны со вспышкой Covid-19. В субботу SPKC начал работать с одним заболевшим, выявляя его контакты, и сейчас выявлены уже семь инфицированных.

Пять из семи случаев, выявленных вчера, связаны с частными развлекательными мероприятиями в публичных местах. Как пояснила Диминя, речь идет о компании людей в возрасте от 20 до 45 лет, которые вместе проводили время. Идентифицировано еще два человека из той же компании, которые уже выехали из Латвии. Эти люди сделали тесты на Covid-19 в других странах, и SPKC ждет результатов.

Данная компания в течение трех дней посещала публичные места и рестораны. SPKC оценивает ситуацию в них с точи зрения рисков, но никакие специальные ограничительные меры в ресторанах не введены, так как они сами соблюдают установленные ограничения.

Менеджер ресторана Riviera Ивар Калниньш сообщил агентству LETA, что руководство ресторана узнало о случившемся от SPKC совсем недавно. Работники ресторана, которые обслуживали гостей в тот день, проинформированы о необходимости пристально следить за своим здоровьем, обращая внимание на любые симптомы заболевания.

На данный момент эти сотрудники не отправлены в самоизоляцию, потому что симптомов заболевания ни у кого нет.

Руководство ресторана рассмотрит вопрос о том, чтобы отправить всех сотрудников на оплаченный государством тест на Covid-19. Ресторан Riveria продолжает работу, соблюдая требования по ограничению распространения Covid-19.

Связаться с руководством ресторана Aqua Luna агентству ЛЕТА пока не удалось.