На месяц закроют движение транспорта по улице Тербатас

Движение транспорта будет закрыто с 21.45 15 июля на участках ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Матиса и от ул. Матиса до въезда на Видземский рынок. Исключение составит оперативный транспорт и транспорт для доставки товаров.

Улица будет передана в распоряжение пешеходов и открыта для торговли 17 июля.

Планируется также закрыть 1-й троллейбусный маршрут и изменить маршрут микроавтобуса номер 316.

Столичному департаменту образования, культуры и спорта поручено подготовить культурную программу, департаменту жилья и окружающей среды - разместить на улице дополнительные контейнеры для мусора, пункты дезинфекции рук и другие элементы безопасности.

Галерея: Улицу Тербатас закрыли для автомобильного движения