Мы выбираем спорт! ⟩ Фигурное катание в Латвии: наши успехи, цены на лёд и мальчики на вес золота

Во сколько лет ребёнка нужно отдать в фигурное катание?

По словам Екатерины Платоновой, нет такого понятия, как "нужно". Желательно приводить ребёнка, когда ему будет три-четыре года, когда он начинает уже что-то говорить, двигаться и врачи разрешают ему заниматься.

"В более младшем возрасте могут начаться проблемы с суставами. Поэтому приводить ребёнка лучше тогда, когда у него окрепли ножки, чтобы ему можно было давать нагрузку. Младшая группа у нас - это как раз три-четыре года", - говорит тренер.

Что касается "потолка", то для фигурного катания нет предела и можно заниматься в любом возрасте. Правда, если есть планы уйти в профессионалы, то максимальный возраст - это шесть-семь лет. "Это тот возраст, когда ещё можно догнать спортсменов. В 9-10 это уже, в принципе, только для себя кататься, для здоровья. Но мы берём разные возраста, у нас есть и спортивное направление, и любительское. Родители платят за это, поэтому они и диктуют - спорт, для себя, для здоровья, для закаливания", - говорит Платонова.

ФОТО: TVNET

Где можно заниматься фигурным катанием и сколько это стоит?

"В принципе, фигурные базы есть на всех катках. Всё зависит от того, как к этому относится руководство. Здесь, в Марупе, более благосклонно. Здесь директор катка старается сделать дополнительные тренировки и как-то помогает, чтобы спортсмены больше катались. Во многих других местах приоритет у хоккеистов - у них лучшее время", - говорит тренер.

Что касается конкуренции между катками, то она, конечно же, присутствует. По словам Платоновой, каждый старается придумать свои "фишки" и заманить к себе. Кто-то ценой, кто-то - качеством и удобным временем тренировок. На каждом катке есть свои плюсы и минусы. При выборе места для тренировок родители руководствуются разными факторами.

"Сначала дети приходят на каток, который удобнее всего расположен к месту жительства. Затем спустя какое-то время родители вместе с детьми начинают думать, анализировать, сопоставлять, узнавать про цены и тренеров", - говорит Екатерина Платонова.

Тут, как говорится, всё зависит от желания родителей. Кому-то нравятся чистые раздевалки, что нет никакого запаха, рядом хорошее кафе и это удобно. Другим всё это без разницы - хоть на улице переоделся, главное, что рядом с домом.

Фигурное катание - это вид спорта не из дешёвых. 300 евро в месяц стоят занятия в Ледовом холле в Марупе. Естественно, ребёнку нужно купить коньки, которые стоят от 80 до 1000 евро в зависимости от возможностей родителей. Не стоит забывать о том, что у детей растущая нога и одной парой коньков отделаться будет сложновато.

Ледовый холл в Марупе ФОТО: TVNET