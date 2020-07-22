Мы выбираем спорт! ⟩ Фигурное катание в Латвии: наши успехи, цены на лёд и мальчики на вес золота

RUS TVNET продолжает серию статей "Мы выбираем спорт!". На этот раз мы поговорим о фигурном катании, а разобраться в этом виде спорта нам помогут одна из лучших фигуристок Латвии Ангелина Кучвальская и её тренер Екатерина Платонова.
Во сколько лет ребёнка нужно отдать в фигурное катание?
По словам Екатерины Платоновой, нет такого понятия, как "нужно". Желательно приводить ребёнка, когда ему будет три-четыре года, когда он начинает уже что-то говорить, двигаться и врачи разрешают ему заниматься.
"В более младшем возрасте могут начаться проблемы с суставами. Поэтому приводить ребёнка лучше тогда, когда у него окрепли ножки, чтобы ему можно было давать нагрузку. Младшая группа у нас - это как раз три-четыре года", - говорит тренер.
Что касается "потолка", то для фигурного катания нет предела и можно заниматься в любом возрасте. Правда, если есть планы уйти в профессионалы, то максимальный возраст - это шесть-семь лет. "Это тот возраст, когда ещё можно догнать спортсменов. В 9-10 это уже, в принципе, только для себя кататься, для здоровья. Но мы берём разные возраста, у нас есть и спортивное направление, и любительское. Родители платят за это, поэтому они и диктуют - спорт, для себя, для здоровья, для закаливания", - говорит Платонова.
Где можно заниматься фигурным катанием и сколько это стоит?
"В принципе, фигурные базы есть на всех катках. Всё зависит от того, как к этому относится руководство. Здесь, в Марупе, более благосклонно. Здесь директор катка старается сделать дополнительные тренировки и как-то помогает, чтобы спортсмены больше катались. Во многих других местах приоритет у хоккеистов - у них лучшее время", - говорит тренер.
Что касается конкуренции между катками, то она, конечно же, присутствует. По словам Платоновой, каждый старается придумать свои "фишки" и заманить к себе. Кто-то ценой, кто-то - качеством и удобным временем тренировок. На каждом катке есть свои плюсы и минусы. При выборе места для тренировок родители руководствуются разными факторами.
"Сначала дети приходят на каток, который удобнее всего расположен к месту жительства. Затем спустя какое-то время родители вместе с детьми начинают думать, анализировать, сопоставлять, узнавать про цены и тренеров", - говорит Екатерина Платонова.
Тут, как говорится, всё зависит от желания родителей. Кому-то нравятся чистые раздевалки, что нет никакого запаха, рядом хорошее кафе и это удобно. Другим всё это без разницы - хоть на улице переоделся, главное, что рядом с домом.
Фигурное катание - это вид спорта не из дешёвых. 300 евро в месяц стоят занятия в Ледовом холле в Марупе. Естественно, ребёнку нужно купить коньки, которые стоят от 80 до 1000 евро в зависимости от возможностей родителей. Не стоит забывать о том, что у детей растущая нога и одной парой коньков отделаться будет сложновато.
"Почему-то в Риге считают, что рижане, наверно, богатые и могут кататься за свой счёт. В Даугавпилсе, Валмиере, Елгаве, Вентспилсе занятия стоят 30 евро в месяц, потому что там лёд оплачивает самоуправление. Все катки в Риге частные и оплачиваются только за счёт родителей", - отмечает Платонова.
На коньках дело не заканчивается, потому что ребёнку также потребуется одежда для тренировок, а все эти термокостюмы достаточно дорогие.
"Можно, конечно, заниматься и в трениках, но родители всегда хотят, чтобы их дети хорошо выглядели и были похожи на фигуристов, а не на боксёров", - говорит тренер.
Кстати, раз уж мы упомянули Даугавпилс, то именно оттуда родом, пожалуй, самый известный фигурист Латвии Денис Васильев. 20-летний фигурист по состоянию на апрель 2020 года занимает 15-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ). На чемпионате Европы 2018 года Васильев занял четвёртое место, обновив на турнире все личные рекорды.
"Васильев с маленького возраста тренировался в России. Там надо отдать должное маме, которая много вкладывала, искала более сильных тренеров, ездила по мастер-классам, использовала возможность, которую давала федерация. Когда он стал взрослым, то сам выбрал, с кем ему удобнее кататься", - говорит Платонова.
Отметим, что в 2016 году за несколько дней до начала предолимпийского сезона Денис заявил, что меняет тренера и переходит к швейцарцу Стефану Ламбьелю.
Мальчики, девочки, парники
Ни для кого не секрет, что мальчиков в фигурном катании гораздо меньше, чем девочек. В Латвии фигуристов очень мало, все они - на вес золота. Недавно в Сети бурно обсуждались слова российской фигуристки Бетины Поповой, которая рассказала о сложных взоимодействиях с партнёром в танцах на льду и неравенстве полов в фигурном катании.
По словам Екатерины Платоновой, подобное имеет место быть. "Как и в бальных танцах, принято, что финансы накладываются на партнёршу. Она оплачивает всё, потому что если в паре кататься, то мальчика нужно чем-то удерживать".
Правда, в Латвии нет этой проблемы, потому что в нашей стране нет "парников". Причина крайне проста: парное фигурное катание - это самое дорогое удовольствие.
"Цены на лёд от 150 до 250 евро за час. Кататься на льду одновременно могут две-три пары, а им нужно кататься по три-четыре часа в день. У нас таких возможностей нет. В наших условиях в Риге вырастить парников невозможно. Пока у нас не будет муниципального катка, который оплачивается государством, чтобы спортсмены приходили кататься и не думали о том, как им оплатить лёд", - говорит Платонова.
Если вернуться к теме небольшого количества мальчиков в этом виде спорта, то возникает вопрос - мальчишка, которого отдали на фигурное катание в три года, к 15 годам станет лучшим в Латвии просто из-за отсутствия конкуренции?
"Возможно, он и будет лучшим в Латвии. Но смысла в этом нет. Это раньше можно было отправить на любом уровне на чемпионат мира, а сейчас, чтобы туда попасть, нужно пройти технический критерий и выполнить нормативы, которые очень высоки. Можно долго кататься и не попасть ни на Европу, ни на мир. Надо владеть всеми тройными, а мальчикам - и четверными прыжками, чтобы набрать эти пункты для попадания на мировое первенство", - говорит тренер.
Турниры, тренировки и травмы
По словам Екатерины Платоновой, заниматься фигурным катанием меньше двух раз в неделю нет смысла - трёх и четырёхлетние детки занимаются два раза в неделю, а группы пяти-шести лет занимаются по три-четыре раза в неделю.
"Желательно, чтобы к шести годам ребёнок занимался каждый день. Иначе это всё будет на примитивном уровне", - говорит тренер.
Помимо тренировок на льду, ребёнка стараются развивать разносторонне - хореография, танцы, общие физичиские нагрузки, растяжка. "Просто приходить на лёд - это для здоровья. Те, кто серьёзно занимается спортом, стараются использовать все возможности для остальных занятий", - говорит тренер.
Что касается турниров, то они, как правило, начинаются уже с четырёх лет, когда дети начинают соревноваться по элементам. С пяти-шести лет начинаются соревнования с программами и танцами.
Все латвийские фигуристы стараются ездить на соревнования в другие страны, чтобы получить международный рейтинг. От него зависит, в какой разминке ты окажешься на чемпионате Европы и мира.
Что касается финансовой помощи, то средства выделяют единицам. Так как Ангелина Кучвальская в олимпийской сборной, то большинство соревнований ей оплачивает её стипендия и федерация частично покрывает расходы. "Средства выделяют уже за какие-то небольшие, но достижения на международных стартах. Просто так новенькому человеку ничего не дадут", - отмечает тренер.
Если затрагивать тему травм, то Екатерина Платонова не считает, что фигурное катание входит в число самых травмоопасных видов спорта. Да, конечно же, здесь есть травмы, свойственные этому виду спорта, но это встречается везде.
"Основное - это копчик и спина. У многих нагрузки на колени, ну и, конечно же, всё, что связано с голеностопом. Но это если мы говорим о профессиональном спорте", - говорит тренер.
В целом Платонова отмечает, что практически у всех спортсменов спины заклеены спортивными тейпами, а так как они цветные, то это очень хорошо видно через костюм.
"Приходишь в раздевалку, смотришь - одна девочка тейпует себе ногу, другая - колено. В касках мы не катаемся, потому что всё это мешает и ты не видишь пространство. Какая-то защита тоже мешает, потому что сковывает движения. У Ангелины переодически болит спина, но она не может кататься в карсете, потому что не чувствует поворотов", - рассказала Екатерина Платонова.
Можно зарабатывать фигурным катанием в Латвии?
Из-за того, что фигурное катание в Латвии недостаточно популяризировано, зарабатывать этим видом спорта у нас практически невозможно.
"Надо быть просто фанатом фигурного катания. Перспектива заработать - это выйти на очень высокий уровень, найти продюсера, который будет тебя по международным шоу катать. В Латвии - нет", - говорит тренер.
Что касается спонсоров и рекламодателей, то это разовые акции на основе бартера - ты их рекламируешь, а взамен получаешь одежду или абонемент в спортзал. "Это не такие поддержки, чтобы содержать тебя финансово", - говорит Платонова.
"Иногда просят что-то отрекламировать в Instagram. Всё зависит от предложения. Иногда мне на почту приходят письма с каких-то непонятных аккаунтов, которые просят отрекламировать непонятно что. Я не понимаю, для чего это всё, поэтому не берусь", - признается Ангелина.
Популярность фигурного катания растёт?
По словам Платоновой, "бум" в Латвии произошёл после того, как "стрельнули" Кучвальская и Васильев.
Ангелина Кучвальская - победительница серии соревнований ISU Challenger Series на кубок Volvo Open Cup 2014, ежегодных соревнований Mentor Nestle Nesquik Torun Cup 2015 года и четырёхкратная чемпионка Латвии по фигурному катанию (2015-2017 и 2019 годов). На чемпионате Европы 2016 года заняла четвёртое место, уступив лишь трём россиянкам.
"Начали говорить о том, что у нас появилось фигурное катание, спортсмены, тренеры, которые могут чему-то научить. Катки начали строить. Если 15-20 лет назад, когда был Дворец спорта и я начинала работать, то у нас был один лёд на один час и все фигуристы катались на этом льду, то сейчас на каждом катке по 3-4 часа катаются фигуристы. Если раньше 50 человек на всю страну занималось, то сейчас это уже сотни или даже тысячи", - говорит Платонова.
На интерес к фигурному катанию иногда могут повлиять и сторонние вещи. Например, несколько лет назад Ангелина открывала в "Арене Рига" ледовое представление Ильи Авербуха, а юные ученицы Екатерины Платоновой выезжали на лёд и помогали собирать цветочки.
"Люди на это смотрели и после выступления российских звёзд звонили нам, рассказывали, что нас видели и хотят заниматься. Раньше люди видели, что к нам приехал какой-то балет на льду и всем было интересно. Когда из раза в раз кто-то приезжает, то всем начинает приедаться", - считает тренер.
Что касается успехов нашего фигурного катания, если сравнивать его с соседними Литвой и Эстонией, то раньше мы были вне конкуренции. Сейчас очень изменилось положение в Эстонии.
"Они немного пересмотрели систему фигурного катания. Там создана очень хорошая база, где они активно работают и привлекают российских тренеров. Очень большой скачок они сделали за последние три-четыре года. У них появились очень сильные девочки и в юниорах, и в сениорах, а также мальчики с четверными прыжками", - говорит тренер.
По словам Платоновой, сегодня в Латвии единицы тех, кого можно было бы выделить. "Видимо, наша страна такая маленькая, что таких талантливых, одарённых, которые могли бы стрельнуть, пока сложно выявить".
"Мысль бросить, перестать заниматься и уйти возникала много раз"
Сейчас Ангелина больше времени посвящает учёбе, поэтому с фигурным катанием посложнее из-за нехватки времени. Совмещать учёбу и профессиональный спорт тяжело. В 11-м и 12-м классе Ангелина ушла на дистанционное обучение, и всё равно было непросто. Нужна очень серьёзная самоорганизация.
"Мысль бросить, перестать заниматься и уйти возникала много раз и до сих пор переодически возникает. Хочу больше времени потратить на учёбу и получать знания. Есть ещё другая сфера, где нужна моя помощь родителям", - говорит Ангелина.
"Поэтому возникает иногда мысль, что же я тут делаю, когда у меня есть ещё другие проблемы в жизни", - добавила фигуристка.
На вопрос - привела бы она своих детей на фигурное катание? - Ангелина отвечает, что не задумывалась над этим, но точно не стала бы их тренировать. "Тренерство - это не совсем моё. Во-вторых, маленьких детей я таскать не готова, а средних мне никто сразу давать не будет", - говорит Кучвальская.
Что касается ее планов на 2020 год, то пока этот вопрос остаётся без ответа.
"Учёба пока закончена до сентября, а что будет с фигурным катанием - потихоньку решаем", - говорит Ангелина.
Идёшь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!