Почти половина врачей России считает статистику Covid-19 в стране ложной

Мнение врачей по данному вопросу выяснилось в ходе опроса, проведенного Фондом общественного мнения и Левада-Центром, пишут "Ведомости".

49% респондентов считают, что официальная статистика о зарегистрированных в России случаях Covid-19 искажена, власти публикуют числа, которые меньше реальных.

9% респондентов считают, что официальные данные преувеличены, а еще 23% выразили мнение, что официальные данные соответствуют истине.

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Примерно такого же мнения врачи придерживаются и в отношении числа жертв Covid-19.

47% респондентов считают, что реальные числа больше, 11% - что меньше, а 21% уверены, что официальная статистика не врет.

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Минздрав России результаты данного опроса пока никак не прокомментировал.