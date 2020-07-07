Почти половина врачей России считает статистику Covid-19 в стране ложной

Почти половина врачей России считает, что официальная статистика о распространении Covid-19 в стране и умерших от этой болезни не соответствует истине, свидетельствуют данные опроса врачей.
Мнение врачей по данному вопросу выяснилось в ходе опроса, проведенного Фондом общественного мнения и Левада-Центром, пишут "Ведомости".
49% респондентов считают, что официальная статистика о зарегистрированных в России случаях Covid-19 искажена, власти публикуют числа, которые меньше реальных.
9% респондентов считают, что официальные данные преувеличены, а еще 23% выразили мнение, что официальные данные соответствуют истине.
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Примерно такого же мнения врачи придерживаются и в отношении числа жертв Covid-19.
47% респондентов считают, что реальные числа больше, 11% - что меньше, а 21% уверены, что официальная статистика не врет.
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Минздрав России результаты данного опроса пока никак не прокомментировал.
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