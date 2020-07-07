Подростка будут судить за ложные угрозы взорвать рижскую гимназию. Он нанес ущерб на 1800 евро

Обвиняемый, будучи учеником упомянутой школы, пытаясь остаться нераскрытым, 7 и 14 октября 2019 года на электронную почту канцелярии школы, директора, работников школы и муниципальной полиции Риги разослал ложные сообщения о взрывчатке в помещениях школы.

В результате школа была эвакуирована, на место происшествия приехали муниципальная полиция Риги, Служба неотложной медицинской помощи, Пожарно-спасательная служба и Госполиция.

В помещениях школы провели специальную проверку, взрывчатых веществ и предметов обнаружено не было.

Пострадавшие по данному уголовному процессу - оперативные службы. Они подали требование о компенсации материального ущерба в размере 1800 евро.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок до одного года, принудительные работы или денежный штраф.

Дело передано на рассмотрение суду Видземского предместья Риги.