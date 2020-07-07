Вт, 7.07.2020
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В Эстонии погиб британский военный

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Министерство обороны Великобритании на своем сайте сообщило о смерти британского военного, который нес службу в Эстонии, пишет Rus.Postimees.

В официальном сообщении указывется, что пехотинец (фузилер) Сэм Браунридж скончался в воскресенье, 5 июля, от небоевой травмы в ходе операции Cabrit в Эстонии.

"C прискорбием Министерство обороны сообщает о гибели солдата первого батальона Королевского стрелкового полка", - говорится в сообщении.

Британские войска в Эстонии базируются в Тапа.

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