В Эстонии погиб британский военный

Министерство обороны Великобритании на своем сайте сообщило о смерти британского военного, который нес службу в Эстонии, пишет Rus.Postimees.
В официальном сообщении указывется, что пехотинец (фузилер) Сэм Браунридж скончался в воскресенье, 5 июля, от небоевой травмы в ходе операции Cabrit в Эстонии.
"C прискорбием Министерство обороны сообщает о гибели солдата первого батальона Королевского стрелкового полка", - говорится в сообщении.
Британские войска в Эстонии базируются в Тапа.
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