В Эстонии погиб британский военный

В официальном сообщении указывется, что пехотинец (фузилер) Сэм Браунридж скончался в воскресенье, 5 июля, от небоевой травмы в ходе операции Cabrit в Эстонии.

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