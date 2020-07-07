SPKC в связи с Covid-19 просил отозваться 109 пассажиров автобусов. Отозвались всего 22

Она напомнила о случае, когда больной Covid-19 ехал на автобусах Валка-Рига-Валмиера-Валка со 109 другими пассажирами, и SPKC попросил отозваться этих людей. До вторника откликнулись 22 человека, которые получили необходимую помощь.

"Использование соцсетей и СМИ в установлении контактных лиц является дополнительным инструментом. Мы рады каждому человеку, который откликнулся и предоставил информацию эпидемиологам", - сказала Диминя.

Говоря об остальных 87 пассажирах, Диминя выразила надежду, что они видели информацию и в случае появления симптомов Covid-19 примут меры предосторожности.

"Если они сделают тест и он будет положительным, это позволит нам понять, что они связаны с конкретным случаем", - сказала Диминя, добавив, что важна информация о каждом контактном лице.

Пассажир, у которого подтвержден Covid-19, ехал на рейсах VTU Valmiera Валка-Рига и Валмиера-Валка, а также на рейсе Nordeka Рига-Валмиера-Руена 26 июня.