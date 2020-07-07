Вт, 7.07.2020
Если бы радиосигналы можно было видеть, то мы бы не видели вообще ничего другого. Радио, телевидение, все коммуникационные сигналы - мы живем в океане радиочастот. Андрис Лесиньш, инженер Вентспилсского международного радиоастрономического центра

Видео ⟩ Будни журналистов: дети "улучшили" интервью своих матерей в прямом эфире

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Двое детей на прошлой неделе "улучшили" интервью своих родителей СМИ, в очередной раз напомнив, насколько проблематично работать из дома во время пандемии Covid-19 родителям с маленькими детьми, сообщает CNN.

Дети в течение одного дня помещали двум женщинам во время интервью британским компаниям ВВС и Sky News.

Доцент Лондонской школы экономики Клэр Венхем в прошлый четверг в прямом эфире ВВС давала комментарий о влиянии установленных в связи с пандемией Covid-19 ограничений на Великобританию, когда в рабочую комнату женщины зашла ее маленькая дочь и начала искать место, где разместить рисунок своего сверстника.

Реагируя на происходящее, ведущий передачи Кристиан Фрейзер сначала спросил у Венхем, как зовут ее дочь, после чего обратился к ребенку: "Скарлетт, по-моему, он лучше всего выглядел бы на нижней полке".

Позднее в тот же день редактор по иностранным делам Sky News Дебора Хейнс в прямом эфире давала комментарий по поводу принятого Китаем закона о национальной безопасности Гонконга. Разговор прервал сын женщины, который зашел в комнату матери, чтобы поинтересоваться по поводу печенья.

"Мама, могу я получить две печеньки?" - спросил сын, дружественно похлопав мать по плечу.

Хейнс ответила ребенку утвердительно и извинилась перед ведущим передачи за то, что интервью было нарушено.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ