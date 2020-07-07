Видео ⟩ Будни журналистов: дети "улучшили" интервью своих матерей в прямом эфире

Дети в течение одного дня помещали двум женщинам во время интервью британским компаниям ВВС и Sky News.

Доцент Лондонской школы экономики Клэр Венхем в прошлый четверг в прямом эфире ВВС давала комментарий о влиянии установленных в связи с пандемией Covid-19 ограничений на Великобританию, когда в рабочую комнату женщины зашла ее маленькая дочь и начала искать место, где разместить рисунок своего сверстника.

Реагируя на происходящее, ведущий передачи Кристиан Фрейзер сначала спросил у Венхем, как зовут ее дочь, после чего обратился к ребенку: "Скарлетт, по-моему, он лучше всего выглядел бы на нижней полке".

"Mum, can I have two biscuits?"



Young children interrupted interviews for BBC and Sky News in two adorable live-TV snafus that highlighted the surreality — and occasional humor — that many parents are facing trying to work without childcare. https://t.co/FcElhzobbp pic.twitter.com/LvxdCCesvj — CNN (@CNN) July 3, 2020

Позднее в тот же день редактор по иностранным делам Sky News Дебора Хейнс в прямом эфире давала комментарий по поводу принятого Китаем закона о национальной безопасности Гонконга. Разговор прервал сын женщины, который зашел в комнату матери, чтобы поинтересоваться по поводу печенья.

"Мама, могу я получить две печеньки?" - спросил сын, дружественно похлопав мать по плечу.

Хейнс ответила ребенку утвердительно и извинилась перед ведущим передачи за то, что интервью было нарушено.

ABSOLUTE SCENES ON SKY NEWS pic.twitter.com/EkdJTinkTW — Scott Bryan (@scottygb) July 1, 2020