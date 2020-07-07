Новый поворот в деле о смертельном ДТП в Таллинне: арестован водитель желтого Chevrolet Camaro

Водителем Chevrolet Camaro оказался 29-летний мужчина, у которого два действующих наказания за превышение скорости. Кроме того, в его отношении начаты два производства в связи с совершенными в июне нарушениями ПДД.

На данный момент собранные доказательства указывают на то, что водители BMW и Chevrolet беседовали в Старом городе и после этого поехали через город на Лаагна-теэ, где и произошла авария. На протяжении пути стиль вождения двух автомобилей был агрессивным и машины двигались значительно быстрее остального потока.

Видео: Запись с автомобильного регистратора

Окружной прокурор Диана Хелила сказала, что прокуратура вдобавок к водителю BMW представила подозрение в совершении преступления и водителю Chevrolet.

"Прокуратура рассматривает водителя Chevrolet как соучастника в совершении ДТП. Учитывая его причастность ко всему ходу событий от начала поездки до момента аварии, считаем, что хотя сам Chevrolet в ДТП не участвовал, он также играет определенную роль в аварии. Несмотря на то, что водитель Chevrolet не наказывался в уголовном порядке, учитывая его поведение на дорогах, является обоснованным бояться, что, находясь на свободе, он может угрожать безопасности других участников дорожного движения. Поэтому прокуратура на выходных подала ходатайство на время расследования арестовать водителя Chevrolet и суд удовлетворил это ходатайство", - сказала Хелила.

Видео: Момент ДТП в Таллинне

Руководитель бюро охраны правопорядка Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер сказал, что в течение двух с половиной недель после ДТП полицейские проделали большую работу, чтобы выяснить все обстоятельства трагической аварии.

"Это ДТП, к сожалению, пример того, как выход за рамки дозволенного с друзьями сначала кажется веселым, но такой глупостью разрушают как собственное будущее, так и будущее многих других людей. Полиция в рамках производства делает всё от себя зависящее, чтобы пострадавшие и их близкие могли быть спокойны, но, к сожалению, это не вернет погибших людей".