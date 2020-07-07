Вт, 7.07.2020
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В Илукстском крае "накрыли" нелегальный цех по производству алкоголя

Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija

В Шедерской волости Илукстского края обнаружен нелегальный цех по производству алкоголя, конфисковано более 170 литров спиртоподобной жидкости и ингредиентов, необходимых для производства, сообщила агентству LETA представитель Латгальского регионального управления Госполиции Ласма Курсите.

Полицейские в ходе ранее начатого уголовного процесса проводили обыск в некоем частном доме в Шедерской волости, где обнаружили нелегальное алкогольное производство.

Во время обыска было конфисковано около 170 литров спиртоподобной жидкости, примерно 850 пустых бутылок, крышки от бутылок, этикетки для алкогольных напитков, краситель-ароматизатор с запахом рома. Также было найдено необходимое для производства оборудование - насос, фильтры, шланги.

На месте происшествия задержан мужчина 1977 года рождения.

Незаконное производство, хранение или перемещение алкогольных напитков в существенных объемах карается лишением свободы на срок до одного года, краткосрочным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

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