В этом выпуске:

Впервые с 2001 года в России задержан журналист по обвинению в госизмене. По версии ФСБ Иван Сафронов якобы работал на одну из спецслужб стран НАТО.

Во время работы в газетах "Коммерсант" и "Ведомости" Иван Сафронов писал о военно-промышленном комплексе и иногда сопровождал Владимира Путина в его рабочих поездках.

Суд в Екатеринбурге оштрафовал схиигумена Сергия Романова за отрицание коронавируса. Ранее церковный суд лишил его сана — за проповеди о создании "электронного концлагеря Сатаны".

Больше половины российских врачей не доверяют официальной статистике по Covid-19. Это результаты соцопроса.

Суд оштрафовал лишенного сана схиигумена Сергия за распространение фейков

Суд в Свердловской области признал виновным в распространении заведомо ложной информации скандально известного схиигумена Сергия (Романова). Его оштрафовали на 90 тысяч рублей (около 1 115 евро).

Речь идет о роликах, в которых священник называл ситуацию с коронавирусом в России "псевдопандемией" и проклинал представителей светских властей, причастных к закрытию храмов во время карантина. На суд монах не пришел.

Адвокат Сергия Светлана Герасимова на суде утверждала, что в материалах дела нет доказательств недостоверности информации и умышленного распространения роликов в интернете ее подзащитным. По этой причине она просила суд прекратить дело.

Ранее Центр по противодействию экстремизму МВД по Свердловской области нашел признаки возбуждения ненависти либо вражды в речи схиигумена. Помимо проклятий и критики церковных властей и правительства, он рассказывал также о массовом чипировании людей при помощи вакцин.

Схиигумен Сергий получил известность как один из представителей ультраконсервативного крыла РПЦ. Он продолжает публично конфликтовать с руководством РПЦ, в июне он самовольно занял Среднеуральский женский монастырь и выставил для охраны казаков. Третьего июля Епархиальный суд Екатеринбургской епархии лишил его церковного сана.

Сергия называли духовником депутата Натальи Поклонской и еще ряда известных лиц. Руководство епархии запретило ему служить, но схиигумен этот запрет не соблюдает. Сергий также не приходил на заседания церковного суда.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 07.07.2020

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