Бюро внутренней безопасности за шесть месяцев задержало 29 человек

Часть процессов связана с тяжкими и особо тяжкими преступлениями государственных должностных лиц. От других следственных органов получено 13 уголовных процессов.

Как рассказал начальник IDB Валтер Мурниекс, с начала года 25 процессов переданы для уголовного преследования, в том числе объемный процесс о нарушениях в закупках Государственной пограничной охраны, о взяточничестве и мошенничестве на сумму более миллиона евро.

В этом году сохранилась тенденция прошлого года - большинство уголовных процессов касается преступлений, совершенных на службе. 20 процессов из 34 начаты о преступлениях на службе в государственных органах.

В первом полугодии получено более 700 заявлений от населения, что на 14% больше, чем годом ранее.

По словам Мурниекса, в этом году исполняется пять лет с создания IDB, и он доволен тем, что за это время удалось сформировать эффективную команду.

Больше всего заявлений в IDB поступает о противозаконных действиях сотрудников Госполиции.