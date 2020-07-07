Ср, 8.07.2020
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В Чехии столкнулись пассажирские поезда; есть погибшие

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Чехии в результате столкновения двух пассажирских поездов погибли минимум два человека, еще около 20 получили ранения.

Авария произошла в 15 часов по местному времени на железнодорожной линии между Пернинкой и Карловыми Варами на западе Чехии недалеко от немецкой границы.

"Я могу подтвердить, что два человека погибли", - сообщил СМИ пресс-представитель региональной спасательной службы Радек Хес.

Он добавил, что точное число пострадавших еще не установлено и оно может достичь 30.

Сколько человек находились в поездах - пока неизвестно.

На место аварии на помощь прибыли и спасатели из Германии.

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