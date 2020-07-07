Видео ⟩ Недалеко от Елгавы между грузовиком и микроавтобусом зажало легковушку

Во вторник, 7 июля, в 11 часов на автодороге Елгава-Далбе произошла авария, в результате которой автомобиль марки Renault оказался зажатым между грузовиком и микроавтобусом, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
ДТП произошло у поворота на Цену. Как сообщает передача, подобная авария в этом месте происходит уже не в первый раз.
Водитель грузовика, двигаясь со стороны Озолниеки в направлении Далбе, снизил скорость и включил левый поворотник, чтобы повернуть в Цену. Притормозил и едущий сзади легковой автомобиль, однако микроавтобус остановиться не успел.
Водитель грузовика ждал, пока проедет автомобиль, заметил, что за ним остановилась легковушка, а затем последовал взрыв.
Пассажир микроавтобуса рассказал, что водитель не успел затормозить. Ни водитель, ни пассажир не пристегнули ремни безопасности, поэтому оба угодили головами в лобовое стекло.
Легковушка оказалась зажатой между грузовиком и микроавтобусом Mercedes. Ее водитель своими силами выбраться из машины не могла, поэтому на место происшествия прибыли спасатели, которые помогли медикам освободить женщину.
Пострадавшую доставили в больницу, состояние ее здоровья оценивается как хорошее. Остальные вовлеченные в ДТП отделались относительно легко.
Смотрите сюжет на латышском языке: