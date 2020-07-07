Видео ⟩ Недалеко от Елгавы между грузовиком и микроавтобусом зажало легковушку

ДТП произошло у поворота на Цену. Как сообщает передача, подобная авария в этом месте происходит уже не в первый раз.

Водитель грузовика, двигаясь со стороны Озолниеки в направлении Далбе, снизил скорость и включил левый поворотник, чтобы повернуть в Цену. Притормозил и едущий сзади легковой автомобиль, однако микроавтобус остановиться не успел.

Водитель грузовика ждал, пока проедет автомобиль, заметил, что за ним остановилась легковушка, а затем последовал взрыв.

Пассажир микроавтобуса рассказал, что водитель не успел затормозить. Ни водитель, ни пассажир не пристегнули ремни безопасности, поэтому оба угодили головами в лобовое стекло.

Легковушка оказалась зажатой между грузовиком и микроавтобусом Mercedes. Ее водитель своими силами выбраться из машины не могла, поэтому на место происшествия прибыли спасатели, которые помогли медикам освободить женщину.

Пострадавшую доставили в больницу, состояние ее здоровья оценивается как хорошее. Остальные вовлеченные в ДТП отделались относительно легко.