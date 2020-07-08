Видео ⟩ Гость из Узбекистана на Андрейсале учился водить машину и врезался в дерево

"Пятого числа в пять утра была получена информация, что на Андрейсале автомобиль вызвал столкновение и в нем находятся два человека, которые пытаются оставить место происшествия", - рассказал инспектор Зиемельского управления муниципальной полиции Риги Петерис Амолиньш.

Полицейские незамедлительно отправились на место аварии и вскоре нашли пострадавшую машину, у которой находились несколько молодых людей и некий разозленный свидетель, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

ФОТО: Скриншот видео

Как рассказал полицейским один из парней, они учились ездить, катались и врезались в дерево, но люди не пострадали и уже вызван эвакуатор. Сидевший рядом человек сказанное подтвердил.

"Было пусто, я просто не успел убрать ногу с газа", - рассказал виновник аварии, который оказался, как и его "инструктор", гражданином Узбекистана.

Когда выяснилось, что медицинская помощь мужчинам не нужна, на место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции. Проверка на алкоголь показала, что у "инструктора" около одного промилле.

Таким образом, какую бы версию молодые люди дальше не придумали, на месте происшествия были составлены протоколы об аварии, об управлении машиной без прав и езду в состоянии алкогольного опьянения.

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