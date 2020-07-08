Видео ⟩ Ребенок закрылся в машине; родителям пришлось звать спасателей

Машина закрылась в момент, когда малыш находился в салоне один. Поэтому перепуганным родителям ничего больше не оставалось, кроме как сообщить о случившемся по номеру 112, сообщает передача Degpunktā.

"Экипаж, прибыв на место происшествия, констатировал, что оба родители на месте, они пояснили, что после прогулки положили ребенка в детское креслице, а ключи остались у ребенка. Пока они шли к своим местам, малыш нажал на пульте кнопку и машина закрылась", - рассказал инспектор Зиемельского управления муниципальной полиции Риги Лаурис Савельев.

В этой ситуации на помощь пришли сотрудники Пожарно-спасательной службы, которые быстро открыли машину и освободили ребенка. Так как ребенок в машине находился 15 минут, поэтому после осмотра помощь медиков не понадобилась.

"В этот раз все закончилось хорошо", - отметил инспектор RPP.

Этот случай завершился удачно, однако еще раз напоминаем, что детей и домашних животных в машине оставлять нельзя, так как в летнее время салон может раскалиться очень сильно и быстро.

Смотрите сюжет на латышском языке: