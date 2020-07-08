В Саулкрасты и Звейниекциемсе 2000 клиентов Sadales tīkls остались без света

Представители Sadales tīkls сообщили, что в среду в 7:13 было зарегистрирована технологическая неполадка в электросети среднего напряжения, что повлияло на поставку электроэнергии примерно 2000 клиентам в Саулкрастском крае - в Саулкрасты и Звейниекциемсе, а также в Скултской волости Лимбажского края.