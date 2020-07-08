Ср, 8.07.2020
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В Саулкрасты и Звейниекциемсе 2000 клиентов Sadales tīkls остались без света

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Утром в среду электроснабжение было нарушено примерно у 2000 клиентов Sadales tīkls в Саулкрасты, Звейниекциемсе и Скултской волости, сообщает агентство LETA.

Представители Sadales tīkls сообщили, что в среду в 7:13 было зарегистрирована технологическая неполадка в электросети среднего напряжения, что повлияло на поставку электроэнергии примерно 2000 клиентам в Саулкрастском крае - в Саулкрасты и Звейниекциемсе, а также в Скултской волости Лимбажского края.

Оперативная рабочая бригада компании незамедлительно начала локализацию повреждения, чтобы восстановить подачу электроэнергии по возможности быстрее.

Причина нарушения электроснабжения выясняется.

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