Ср, 8.07.2020
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В Латвии за сутки произошла 91 автоавария; пострадали 17 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixels.com

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 17 человек, сообщили в Государственной полиции.

В столице в результате ДТП травмы получили три пешехода и пять велосипедистов.

В среду в стране зарегистрирована 91 автоавария. Большинство аварий с пострадавшими было в Рижском регионе, где травмы в ДТП получили 14 человек.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 269 протоколов, в том числе 105 за превышение скорости, пять - за езду в состоянии алкогольного опьянения.

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