В Латвии за сутки произошла 91 автоавария; пострадали 17 человек

В столице в результате ДТП травмы получили три пешехода и пять велосипедистов.

В среду в стране зарегистрирована 91 автоавария. Большинство аварий с пострадавшими было в Рижском регионе, где травмы в ДТП получили 14 человек.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 269 протоколов, в том числе 105 за превышение скорости, пять - за езду в состоянии алкогольного опьянения.