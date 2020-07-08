В Латвии за сутки произошла 91 автоавария; пострадали 17 человек

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 17 человек, сообщили в Государственной полиции.
В столице в результате ДТП травмы получили три пешехода и пять велосипедистов.
В среду в стране зарегистрирована 91 автоавария. Большинство аварий с пострадавшими было в Рижском регионе, где травмы в ДТП получили 14 человек.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 269 протоколов, в том числе 105 за превышение скорости, пять - за езду в состоянии алкогольного опьянения.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!