В Огрском крае на продажу выставили усадьбу. Ее цена составляет всего один евро

До 1972 года в усадьбе была размещена школа, а когда ее ликвидировали, усадьбу разграбили и забросили.

Точный год строительства здания неизвестен, однако местная жительница Расма Верпея нашла записи об усадьбе, датированные 1470-м годом.

Сейчас здание принадлежит проживающему в Польше предпринимателю, и он решил его продать.

"Один евро - юридический термин, который создали юристы. Так как без платы это было бы дарением (...). Идеи [для реконструкции] могут быть любыми. Но покупателю нужно точно указать, что он реализует, где возьмет деньги", - пояснил владелец, пожелавший остаться анонимным.

Пока что покупатели не найдены, но интерес к зданию есть. Каким будет будущее усадьбы Лиела, покажет время.