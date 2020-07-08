В Огрском крае на продажу выставили усадьбу. Ее цена составляет всего один евро

На продажу выставлена усадьба Лиела в волости Мадлиенас Огрского края - ее цена составляет всего один евро, сообщает Видземское телевидение. Однако, как поясняет продавец, сумма - просто юридическая формальность, так как покупателю придется доказать, что в его распоряжении имеются достаточные средства для реконструкции древнего здания.
До 1972 года в усадьбе была размещена школа, а когда ее ликвидировали, усадьбу разграбили и забросили.
Точный год строительства здания неизвестен, однако местная жительница Расма Верпея нашла записи об усадьбе, датированные 1470-м годом.
Сейчас здание принадлежит проживающему в Польше предпринимателю, и он решил его продать.
"Один евро - юридический термин, который создали юристы. Так как без платы это было бы дарением (...). Идеи [для реконструкции] могут быть любыми. Но покупателю нужно точно указать, что он реализует, где возьмет деньги", - пояснил владелец, пожелавший остаться анонимным.
Пока что покупатели не найдены, но интерес к зданию есть. Каким будет будущее усадьбы Лиела, покажет время.
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