В центре Риги около 1000 клиентов Sadales tīkls остались без электричества

В Риге зарегистрировано повреждение в электросети среднего напряжения, в связи с чем около 1000 клиентов Sadales tīkls в центральном районе испытывают проблемы с электроснабжением, сообщает агентство LETA.
Проблемы возникли в округе улиц Стабу, Авоту, Бруниниеку и Александра Чака.
Sadales tīkls работает, чтобы восстановить электроснабжение по возможности быстрее.
Напомним, утром в среду электроснабжение было нарушено примерно у 2000 клиентов Sadales tīkls в Саулкрасты, Звейниекциемсе и Скултской волости.
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