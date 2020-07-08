Ресторан Aqua Luna будет закрыт до получения результатов тестов сотрудников на Covid-19

Представители ресторана указали - как только Aqua Luna во вторник, 7 июля, получил информацию от Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC), были проинформированы все сотрудники, их попросили усиленно следить за своим здоровьем, и пока что симптомов заболевания ни у кого не наблюдается.

"Чтобы предотвратить любые опасения, уже сегодня предусмотрено тестирование сотрудников на Covid-19", - сообщили представители ресторана, добавив, что до получения результатов ресторан будет закрыт.

Кроме того, они отметили, что ресторан регулярно полностью дезинфицируется и прошедшей ночью была проведена дополнительная дезинфекция. Дезинфекцию проводило предприятие BCS.

Напомним, из-за вспышки Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний призывает следить за своим здоровьем людей, посетивших рестораны Aqua Luna и Riviera в конце июня.

Речь идет о тех, кто вечером 27 июня побывал в Aqua Luna, а вечером 28 июня - в ресторане Riviera, сообщила представитель SPKC Элина Диминя. В случае возникновения симптомов заболевания эти люди должны связаться с врачом и сдать тест.

В понедельник в Латвии было выявлено семь случаев заболевания.

Из восьми случаев, зарегистрированных на прошлой неделе, пять были ввезены из-за границы - Швеции, США, Индонезии, Швейцарии.

"Сегодня вторник, но на этой неделе уже десять случаев. Это доказывает, что пандемия не закончилась. Нужно быть бдительными и следить за эпидемиологической ситуацией", - сказала Диминя.

В двух случаях, выявленных на этой неделе, люди заразились за границей - в России и Германии. Еще в одном случае источники заражения уточняются.

Четыре случая связаны со вспышкой Covid-19. В субботу SPKC начал работать с одним заболевшим, выявляя его контакты, и сейчас выявлены уже семь инфицированных.

Пять из семи случаев, выявленных в понедельник, связаны с частными развлекательными мероприятиями в публичных местах. Как пояснила Диминя, речь идет о компании людей в возрасте от 20 до 45 лет, которые вместе проводили время. Идентифицировано еще два человека из той же компании, которые уже выехали из Латвии. Эти люди сделали тесты на Covid-19 в других странах, и SPKC ждет результатов.

Данная компания в течение трех дней посещала публичные места и рестораны.