Видео ⟩ После купания в пруду мужчина покрылся сыпью; комментарий специалистов

Пострадавший мужчина обратился к доктору, который выписал ему лекарства от аллергии, однако, врач не выяснил причину аллергической реакции.

По словам сотрудницы Латвийского института гидрологии Иевы Барды,

судя по фотографиям, водное растение, растущее в пруду - болотник, безвредный для человека. Ученая добавила, что сыпь могло вызвать что-то другое.

Представитель Национального ботанического сада Андрейс Свиланс рассказал, что в Латвии почти нет растений, вызывающих аллергическую реакцию, но вредными можно считать синезеленые водоросли (цианеи). Однако, это не растение, а отдел бактерий, цветение которых еще не началось, в этом случае и их нельзя винить в возникновении кожной инфекции.

Дайна Судраба-Ливчане, специалист Инспекции здравоохранения объяснила - в водохранилище со стоячей водой или медленным течением, рядом с которыми обитают водоплавающие птицы или млекопитающие, могут находиться личинки паразитных червей. У людей с чувствительной кожей они могут вызвать так называемую чесотку пловцов.

Чтобы избежать чесотки, после купания в таком водоеме следует хорошо вытереться.

Специалист так же добавила, что в большинстве случаев при возникновении чесотки медицинская помощь не требуется, помогают антигистаминные препараты.

Исследователь группы паразитологии Института Bior Гунита Дексне объяснила - стоячий водоем можно очистить от водных растений, так же можно не прикармливать водных птиц, чтобы пресечь появление в воде паразитных червей.

Видео: После купания в пруду мужчина покрылся сыпью