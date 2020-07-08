Ср, 8.07.2020
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Видео ⟩ После купания в пруду мужчина покрылся сыпью; комментарий специалистов

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

После того, как мужчина из Латгалии решил почистить пруд возле своего дома, его кожа покрылась прыщами и сыпью, рассказывает передача 4. studija телеканала LTV. Случай прокомментировали специалисты. 

Пострадавший мужчина обратился к доктору, который выписал ему лекарства от аллергии, однако, врач не выяснил причину аллергической реакции. 

По словам сотрудницы Латвийского института гидрологии Иевы Барды,

судя по фотографиям, водное растение, растущее в пруду - болотник, безвредный для человека. Ученая добавила, что сыпь могло вызвать что-то другое. 

Представитель Национального ботанического сада Андрейс Свиланс рассказал, что в Латвии почти нет растений, вызывающих аллергическую реакцию, но вредными можно считать синезеленые водоросли (цианеи). Однако, это не растение, а отдел бактерий, цветение которых еще не началось, в этом случае и их нельзя винить в возникновении кожной инфекции. 

Дайна Судраба-Ливчане, специалист Инспекции здравоохранения объяснила - в водохранилище со стоячей водой или медленным течением, рядом с которыми обитают водоплавающие птицы или млекопитающие, могут находиться личинки паразитных червей. У людей с чувствительной кожей они могут вызвать так называемую чесотку пловцов.

Чтобы избежать чесотки, после купания в таком водоеме следует хорошо вытереться.

Специалист так же добавила, что в большинстве случаев при возникновении чесотки медицинская помощь не требуется, помогают антигистаминные препараты. 

Исследователь группы паразитологии Института Bior Гунита Дексне объяснила - стоячий водоем можно очистить от водных растений, так же можно не прикармливать водных птиц, чтобы пресечь появление в воде паразитных червей.

Видео: После купания в пруду мужчина покрылся сыпью

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