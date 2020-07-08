Защитник Кольцов не перейдёт в "Динамо". Хоккеист решил завершить карьеру

Напомним, в июне ряд российских СМИ сообщал о том, что 37-летний хоккеист может подписать контракт с рижским "Динамо". Подобную информацию в подкасте FaceOff озвучивал и Гунтарс Пасте, который хорошо знаком с Кольцовым.

7 июля стало известно, что Кольцов решил завершить карьеру игрока и будет работать с молодыми игроками "Салавата Юлаева".

"Собкор02" пишет, что Кольцов не будет детским тренером, а "поделится опытом с защитниками хоккейной школы".

Российский хоккеист в 2011 году стал обладателем Кубка Гагарина в составе "Салавата Юлаева". Последним клубом игрока был "Автомобилист", за который он выступал в сезоне-2018/2019. В минувшем сезоне он провёл девять матчей и сделал две результативные передачи.

На данный момент рижское "Динамо" остаётся единственной командой КХЛ без главного тренера. У команды также пока не утверждён бюджет на следующий сезон и заключён контракт лишь с одним хоккеистом.