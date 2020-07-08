Во Флориде бегунья нашла на обочине человеческую голову

Женщина заметила голову человека утром во вторник - она находилась на заросшей травой обочине под мостом. Бегунья о своей находке незамедлительно проинформировала полицию.

Принимая во внимание, что голова сильно сгнила, полиции по-прежнему не удалось определить ни пол, ни возраст, ни расу умершего.

Полиция попросила о помощи местных жителей, их призвали обращаться к стражам порядка, если кто-то на месте событий в течение последних дней замечал что-то подозрительное.

Полиция считает, что человеческая голова могла быть выброшена на обочину за 48 часов до того, как бегунья ее нашла. Она указала полицейским, что бежала тем же маршрутом и в воскресенье, но тогда она ничего подозрительного не видела.

Полиция продолжает расследование.