При въезде в Грузию жителям Латвии больше не нужно соблюдать самоизляцию

По прибытию в Грузию латвийцам больше не нужно соблюдать самоизоляцию, сообщил в Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Такое решение было принято правительством Грузии, сообщил министр.
Как сообщалось, Грузия входит в число тех 15 стран, для граждан которых с 1 июля открыты границы ЕС.
Этот список будет пересматриваться каждые две недели. Он носит рекомендательный характер для стран-членов ЕС.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!